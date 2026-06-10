चीन ने दुर्लभ मृदा खनिजों पर लगाई पाबंदी, सप्लाई चेन हुई प्रभावित  

दुर्लभ मृदा के दाम बढ़े, निर्यात घटा

इन नए नियमों के चलते दुर्लभ मृदा खनिजों के दाम काफी बढ़ गए हैं। टर्बियम की कीमत 350 फीसदी बढ़कर 4,500 डॉलर (करीब 4.2 लाख रुपये) प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है।

डिस्प्रोसियम का दाम 450 फीसदी उछलकर 1,450 डॉलर (करीब 1.3 लाख रुपये) प्रति किलोग्राम हो गया है और इट्रियम भी 1,100 डॉलर (करीब एक लाख रुपये) प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है।

खनिजों के निर्यात में भी तेजी से गिरावट आई है। इट्रियम और टर्बियम का निर्यात आधा हो गया है, जबकि डिस्प्रोसियम का निर्यात 60 फीसदी तक घट गया है।

भले ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत जैसे कई देशों में दुर्लभ मृदा के भंडार मौजूद हैं, लेकिन दुनियाभर के कुल दुर्लभ मृदा प्रसंस्करण का लगभग 90 फीसदी हिस्सा आज भी चीन के पास है।