गुरूग्राम: 200 करोड़ रुपये के GST घोटाले में स्टार्टअप के 2 पूर्व संस्थापक समेत 4 गिरफ्तार

इन चारों संदिग्धों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की जांच अभी जारी है। पिछले 6 से 8 महीनों से उनके रिकॉर्ड और कंपनी डाटा की जांच की जा रही थी।

अधिकारियों ने जब सारे सबूत उनके सामने रखे तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि कहीं इस धोखाधड़ी का मकसद किसी स्टार्टअप के मूल्यांकन को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) या स्टेक सेल से पहले बढ़ाना तो नहीं था।

अभी तक इस मामले में कोई पैसा रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन यह घटना GST ट्रांजैक्शन में और भी कड़ी निगरानी की जरूरत बताती है।