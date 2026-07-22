SEBI ने कार्नेलियान को दी म्यूचुअल फंड लॉन्च की मंजूरी

कार्नेलियान पहले से ही 8,600 से ज्यादा ग्राहकों के लिए 18,300 करोड़ रुपये से ज्यादा का फंड मैनेज करता है। इसमें देशभर में फैले 710 से ज्यादा पार्टनर्स का सहयोग भी शामिल है।

खेमानी का कहना है कि म्यूचुअल फंड के लिए छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों तक पहुंचने की बहुत बड़ी संभावना है। कंपनी का यह कदम ऐसे समय में आया है, जब भारत का म्यूचुअल फंड बाजार तेजी से बढ़ रहा है।

जून तक म्यूचुअल फंड का कुल एसेट 82 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर चुका है और करीब 10 करोड़ सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) खाते खुल चुके हैं। यह दर्शाता है कि लोग अब आर्थिक रूप से ज्यादा जागरूक हो रहे हैं और नियमित निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं।