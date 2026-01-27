यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता समझौता करने से भारत में क्या-क्या होगा सस्ता?
क्या है खबर?
भारत ने मंगलवार को 27 देशों के यूरोपीय संघ (EU) के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) किया है, जिससे कई वस्तुओं के आयात-निर्यात पर लगने वाला शुल्क कम कर दिया गया है या फिर हटा दिया गया है। इस ढील से यूरोप से भारत आने वाले कई सामानों के दाम गिरने की संभावना बढ़ गई है। समझौते के तहत EU के 96.6 प्रतिशत सामानों के निर्यात पर लगने वाले शुल्क को समाप्त या कम किया जाएगा।
वाहन
वाहन और शराब पर सबसे अधिक राहत
यूरोपीय संघ में निर्मित वाहनों मर्सिडीज, BMW या ऑडी जैसी यूरोपीय कारों अभी तक सबसे अधिक 110 प्रतिशत टैरिफ था, जिसे घटाकर 40 से 10 प्रतिशत कर दिया जाएगा। हालांकि, इससे भारतीय कार निर्माताओं के लिए बड़ी चुनौती सामने आएगी। इटली, फ्रांस और स्पेन की महंगी शराब पर अभी तक 150 प्रतिशत टैरिफ था, जिसे घटाकर 20 प्रतिशत (प्रीमियम श्रेणी) और 30 प्रतिशत (मध्यम श्रेणी) में किया जाएगा। बीयर पर 110 प्रतिशत टैरिफ हटाकर 50 प्रतिशत किया है।
सस्ता
ये भी सामान होः सस्ता
प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ में शामिल ब्रेड, पेस्ट्री, बिस्कुट, पास्ता, चॉकलेट, पालतू जानवरों के भोजन पर पहले टैरिफ 50 प्रतिशत था, जिसे शून्य प्रतिशत कर दिया गया है। फलों के रस और गैर-अल्कोहल वाली बीयर पर पहले 55 प्रतिशत टैरिफ था, जिसे भविष्य में खत्म किया गया है। जैतून का तेल, मार्जरीन और अन्य वनस्पति तेल का टैरिफ 45 से हटाकर शून्य और कीवी और नाशपाती से 33 प्रतिशत टैरिफ हटाकर कम किया गया है।
टैरिफ
अन्य सामानों पर भी कम होगा टैरिफ
मशीनरी और विद्युत उपकरण पर अभी तक 44 प्रतिशत टैरिफ था, जो अब शून्य हो सकता है। विमान और अंतरिक्ष यान पर 11 प्रतिशत टैरिफ था, जो अब शून्य होगा। ऑप्टिकल, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण से जुड़े 90 से अधिक उत्पादों पर शून्य टैरिफ होगा, जबकि अभी तक 27.5 प्रतिशत टैरिफ था। प्लास्टिक, रसायन पर टैरिफ शून्य होगा, जबकि अभी तक 16 से 22 प्रतिशत टैरिफ था। लोहा और इस्पात पर भी शून्य प्रतिशत टैरिफ होगा।