8 कंपनियों के पूंजीकरण में हुआ 1.69 लाख करोड़ रुपये का इजाफा, सबसे ज्यादा किसका बढ़ा? 
पिछले सप्ताह 8 कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में इजाफा हुआ है (तस्वीर: फ्रीपिक)

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Sep 14, 2025
04:26 pm
क्या है खबर?

देश की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 8 का संयुक्त बाजार पूंजीकरण पिछले सप्ताह 1.69 लाख करोड़ रुपये बढ़ा है। पूंजीकरण में सबसे ज्यादा उछाल बजाज फाइनेंस को मिला है जो 40,788 करोड़ रुपये से बढ़कर 6.24 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। यह तेजी शेयर बाजार में सकारात्मक रुख दर्शाती है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) जैसी प्रमुख कंपनियों के मजबूत प्रदर्शन के कारण आई। BSE बेंचमार्क में 1,193.94 अंक की बढ़ोतरी हुई है।

बढ़त 

इन कंपनियों के पूंजीकरण में हुई बढ़ोतरी 

इंफोसिस का मूल्यांकन भी 33,736 करोड़ बढ़कर 6.33 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि TCS का 30,970 करोड़ बढ़कर 11.33 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। इस बीच, रिलायंस इंडस्ट्रीज की हैसियत में 27,741 करोड़ की बढ़ोतरी हुई, जिससे दलाल स्ट्रीट पर इसका कुल मूल्य 18.87 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का मूल्यांकन 15,092 करोड़, ICICI बैंक का 10,644 करोड़, HDFC का 6,141 करोड़ और भारती एयरटेल का 4,390 करोड़ रुपये बढ़ा है।

नुकसान 

इन कंपनियों का कम हुआ मूल्यांकन 

समग्र बाजार में उछाल के बावजूद हिंदुस्तान यूनिलीवर और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के बाजार मूल्यांकन में गिरावट देखी गई। हिंदुस्तान यूनिलीवर का मूल्यांकन 12,429 करोड़ घटकर 6.06 लाख करोड़ रुपये रह गया, जबकि LIC का पूंजीकरण 1,454 करोड़ घटकर 5.53 लाख करोड़ रुपये रह गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे अधिक मूल्यवान कंपनी रही है, जिसके बाद HDFC बैंक, TCS, भारती एयरटेल, ICICI बैंक, SBI, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और LIC का स्थान रहा।