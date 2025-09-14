पिछले सप्ताह 8 कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में इजाफा हुआ है (तस्वीर: फ्रीपिक)

8 कंपनियों के पूंजीकरण में हुआ 1.69 लाख करोड़ रुपये का इजाफा, सबसे ज्यादा किसका बढ़ा?

क्या है खबर?

देश की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 8 का संयुक्त बाजार पूंजीकरण पिछले सप्ताह 1.69 लाख करोड़ रुपये बढ़ा है। पूंजीकरण में सबसे ज्यादा उछाल बजाज फाइनेंस को मिला है जो 40,788 करोड़ रुपये से बढ़कर 6.24 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। यह तेजी शेयर बाजार में सकारात्मक रुख दर्शाती है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) जैसी प्रमुख कंपनियों के मजबूत प्रदर्शन के कारण आई। BSE बेंचमार्क में 1,193.94 अंक की बढ़ोतरी हुई है।