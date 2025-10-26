लेंसकार्ट 31 अक्टूबर को लॉन्च करेगी IPO, जानिए कितनी रकम जुटाने की है योजना
क्या है खबर?
चश्में बनाने वाली कंपनी लेंसकार्ट 31 अक्टूबर को अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लॉन्च करने जा रही है, जिसका अनुमानित आकार लगभग 7,278 करोड़ रुपये और मूल्यांकन 72,719 करोड़ रुपये होगा। 25 अक्टूबर को दाखिल रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) के अनुसार, IPO एंकर बुक 30 अक्टूबर को एक दिन के लिए लॉन्च की जाएगी, जबकि सार्वजनिक सब्सक्रिप्शन 4 नवंबर तक खुली रहेगी। इसे प्रमुख वैश्विक निवेशकों- सॉफ्टबैंक, ADIA, टेमासेक और केदारा कैपिटल का समर्थन प्राप्त है।
लिस्टिंग
कब लिस्ट होगा शेयर?
मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी 6 नवंबर तक IPO शेयर आवंटन को अंतिम रूप दे देगी, जबकि लेंसकार्ट के शेयरों का कारोबार BSE और NSE पर 10 नवंबर से शुरू होगा। लेंसकार्ट सॉल्यूशंस खुदरा विक्रेताओं के बीच मात्रा के मामले में प्रिस्क्रिप्शन चश्मों का सबसे बड़ा विक्रेता होने का दावा करता है। यह नए शेयरों के माध्यम से 2,150 करोड़ रुपये जुटाएगा, जबकि प्रमोटर और निवेशक ऑफर-फोर सेल (OFS) के माध्यम से 12.75 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेंगे।
योजना
निवेशक और प्रमोटर बेचेंगे शेयर
कंपनी के कुल ऑफर-फॉर-सेल का आकार 47.26 लाख शेयरों से घटकर 12.75 करोड़ हो गया है, जबकि DRHP दाखिल करते समय इसकी योजना 13.22 करोड़ शेयरों की थी। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि संस्थापक नेहा बंसल ने OFS के आकार में 47.26 लाख शेयरों की कटौती की है। अगर, निर्गम मूल्य 402 रुपये/शेयर घोषित किया जाता है तो लेंसकार्ट का IPO आकार लगभग 7,278 करोड़ रुपये हो सकता है, जिसका अनुमानित मूल्यांकन 72,719 करोड़ रुपये होगा।