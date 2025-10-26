लेंसकार्ट 31 अक्टूबर को IPO लॉन्च करेगी (तस्वीर: एक्स/@BeyondNumbers7)

लेंसकार्ट 31 अक्टूबर को लॉन्च करेगी IPO, जानिए कितनी रकम जुटाने की है योजना

क्या है खबर?

चश्में बनाने वाली कंपनी लेंसकार्ट 31 अक्टूबर को अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लॉन्च करने जा रही है, जिसका अनुमानित आकार लगभग 7,278 करोड़ रुपये और मूल्यांकन 72,719 करोड़ रुपये होगा। 25 अक्टूबर को दाखिल रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) के अनुसार, IPO एंकर बुक 30 अक्टूबर को एक दिन के लिए लॉन्च की जाएगी, जबकि सार्वजनिक सब्सक्रिप्शन 4 नवंबर तक खुली रहेगी। इसे प्रमुख वैश्विक निवेशकों- सॉफ्टबैंक, ADIA, टेमासेक और केदारा कैपिटल का समर्थन प्राप्त है।