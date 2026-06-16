बाइटस्पीड और रेजरपे ने ऑनलाइन शॉपिंग के लिए पेश किया AI टूलकिट
बाइटस्पीड और रेजरपे ने एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूलकिट पेश किया है। यह उन ब्रांड्स के लिए है, जो सीधे ग्राहकों को अपनी चीजें बेचते हैं।
यह टूलकिट स्मार्ट ग्राहक जुड़ाव और वन-क्लिक पेमेंट को एक साथ लाता है। इसका मकसद ऑनलाइन खरीदारी को हर जगह और ज्यादा आसान बनाना है, चाहे आप वेब पर हों, व्हाट्सऐप, SMS, ईमेल या वॉयस कमांड के जरिए खरीदारी कर रहे हों।
ग्राहकों की गोपनीयता रहेगी सुरक्षित
इस सेटअप का मकसद ब्रांड्स को 15 फीसदी तक खोई हुई बिक्री फिर से हासिल करने और ग्राहकों को बार-बार खरीदारी के लिए बढ़ावा देना है।
कॉमेट और निश हेयर जैसे शुरुआती ब्रांड्स को पहले से ही बिक्री में करीब 10 फीसदी का उछाल देखने को मिल रहा है। साथ ही, चेकआउट की प्रक्रिया भी आसान हुई है।
खास बात है कि यह सेटअप सहमति-आधारित तरीके से काम करता है। यह भारत के डाटा कानूनों के तहत ग्राहकों की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखता है। इसमें रेजरपे के ट्रस्टेड बैज जैसी सुविधाएं भी हैं, जिससे खरीदारी का अनुभव निजी और सुरक्षित लगता है।