बजट 2026: किसान, महिलाओं, युवा और नौकरीपेशा वर्ग को क्या-क्या हैं उम्मीदें?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल यानी 1 फरवरी को लगातार 9वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। देश के इस आर्थिक दस्तावेज में आगामी साल की योजनाओं और खर्च-कमाई के हिसाब को पेश किया जाएगा। बजट से नौकरीपेशा वर्ग इनकम टैक्स में राहत, किसान फसल बीमा और सम्मान योजना की राशि, युवा रोजगार और आम आदमी महंगाई कम करने से जुड़ी उम्मीदें लगाए गए है। आइए जानते हैं बजट से क्या उम्मीदें हैं।

महिलाएं महिलाओं को है इन घोषणाओं की आस महिलाओं को उम्मीद है कि उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं का दायरा बढ़ेगा। साथ ही महिला उद्यमियों के लिए सस्ते लोन की व्यवस्था होगी। कामकाजी महिलाएं टैक्स में विशेष छूट की भी उम्मीद कर रही है। बिहार में महिलाओं के लिए चल रही 'महिला रोजगार योजना' जैसी अन्य योजनाओं की उम्मीद है। 2024 के लोकसभा और कई विधानसभा चुनावों में महिलाओं ने भाजपा की जीत में अहम भूमिका निभाई है, इससे बड़े ऐलान की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

युवा रोजगार युवाओं की सबसे बड़ी प्राथमिकता युवाओं की नजर मुख्य रूप से रोजगार पर है। खासतौर पर नए उभरते तकनीकी क्षेत्रों जैसे AI, रोबोटिक्स ऊर्जा और इनसे जुड़े स्टार्टअप में युवा बड़ी घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं। एजुकेशन लोन पर ब्याज दरों में कमी और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी बड़े ऐलानों की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि सरकार 'एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव' (ELI) को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है, जिसमें नई भर्ती करने वाली कंपनियों को वित्तीय मदद दी जा सकती है।

नौकरी नौकरीपेशा वर्ग को भी बड़ी उम्मीदें नौकरीपेशा वर्ग सबसे ज्यादा उम्मीदें इनकम टैक्स को लेकर कर रहा है। खबरें हैं कि सरकार मानक कटौती को 75,000 से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर सकती है। इससे 13 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा। वहीं, हेल्थ इंश्योरेंस पर सेक्शन 80D की छूट भी बढ़ने की संभावना है। होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा भी 2 लाख से बढ़ाई जा सकती है। TDS को लेकर भी घोषणाओं के आसार हैं।