होर्मुज जलडमरूमध्य की घेराबंदी से कच्चे तेल की कीमत में आया उछाल

नाकाबंदी की वजह से अब रोजाना होने वाली टैंकरों की आवाजाही 14 से घटकर सिर्फ 4 रह गई है। दूसरे जहाजों की रफ्तार भी धीमी हो गई है।

दूसरी तरफ, जहाजों का बीमा अब बहुत महंगा हो गया है क्योंकि मरीन इंश्योरेंस प्रीमियम तेजी से बढ़ गए हैं।

इसकी वजह से दुनियाभर में ईंधन से लेकर रोजमर्रा के सामान तक, हर चीज को एक से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल और महंगा होता जा रहा है।