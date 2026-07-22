होर्मुज जलडमरूमध्य की घेराबंदी से कच्चे तेल की कीमत में आया उछाल
बिज़नेस
होर्मुज जलडमरूमध्य में नाकाबंदी की वजह से ब्रेंट क्रूड के दाम आसमान छूने लगे हैं। यह रास्ता दुनियाभर के जहाजों के लिए बहुत जरूरी है।
22 जुलाई को तेल की कीमत 93 डॉलर (करीब 8,800 रुपये) प्रति बैरल पहुंच गई।
एक महीने से भी कम समय में इसकी कीमतों में करीब 28 फीसदी का उछाल आया है क्योंकि खाड़ी क्षेत्र से होने वाली तेल की आपूर्ति में रुकावट की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं।
रोजाना के टैंकरों की आवाजाही घटी
नाकाबंदी की वजह से अब रोजाना होने वाली टैंकरों की आवाजाही 14 से घटकर सिर्फ 4 रह गई है। दूसरे जहाजों की रफ्तार भी धीमी हो गई है।
दूसरी तरफ, जहाजों का बीमा अब बहुत महंगा हो गया है क्योंकि मरीन इंश्योरेंस प्रीमियम तेजी से बढ़ गए हैं।
इसकी वजह से दुनियाभर में ईंधन से लेकर रोजमर्रा के सामान तक, हर चीज को एक से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल और महंगा होता जा रहा है।