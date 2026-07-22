अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ने से कच्चे तेल के दामों में आया उछाल

इस कीमत बढ़ोतरी के पीछे मध्य पूर्व में चल रहा तनाव, OPEC+ देशों द्वारा उत्पादन में कटौती और तेल आपूर्ति में बाधा की आशंकाएं मुख्य कारण हैं।

हालांकि, जानकार इसे अभी पूरी तरह से संकट नहीं मान रहे हैं, लेकिन कीमतें ऐसे ही ऊंची बनी रहीं तो अपनी ज्यादातर तेल की जरूरतें आयात से पूरी करने वाले भारत जैसे देशों को बढ़ी हुई लागत और महंगाई का सामना करना पड़ सकता है।

अब सभी की नजरें वैश्विक राजनीति और ऊर्जा की मांग में होने वाले आगे के बदलावों पर बनी हुई हैं।