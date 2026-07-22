BPCL की कमाई को लगा झटका, पहली तिमाही में हुआ 3,962 करोड़ रुपये का घाटा
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भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने अप्रैल-जून तिमाही के लिए 3,962 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज किया है।
यह आंकड़ा पिछले साल के मुनाफे से बिल्कुल उलट है क्योंकि कंपनी पिछली तिमाही में फायदे में रही थी। इस बड़े नुकसान की मुख्य वजह बढ़ती लागतें और कम होते मुनाफा मार्जिन हैं, जो कंपनी पर उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी पड़े, भले ही उसकी कुल कमाई में बढ़ोतरी हुई हो।
कच्चे माल की लागत 36,000 करोड़ रुपये बढ़ी
कंपनी का राजस्व भले ही 23.1 फीसदी बढ़कर 1.59 लाख करोड़ रुपये हो गया, लेकिन BPCL के खर्चों में भारी बढ़ोतरी हुई।
कच्चे माल की बढ़ती कीमतों और इंवेंट्री में हुए बदलावों के कारण खर्च काफी बढ़ गए। पिछले साल के मुकाबले, कच्चे माल की लागत 36,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बढ़ गई। बाजार में बिक्री लगभग स्थिर रहने के बावजूद इन बढ़े हुए खर्चों के कारण कंपनी इस तिमाही में घाटे में आ गई।