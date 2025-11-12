बॉम्बे शेविंग कंपनी ने जुटाया 136 करोड़ रुपये का निवेश

पुरुषों की ग्रूमिंग कंपनी बॉम्बे शेविंग कंपनी ने खुद को अब एक व्यापक ब्रांड के रूप में स्थापित कर लिया है। कंपनी ने हाल ही में सिक्स्थ सेंस वेंचर्स के नेतृत्व में फंडिंग राउंड में 136 करोड़ रुपये रुपये जुटाए हैं। ﻿गुरुग्राम स्थित इस कंपनी ने बताया कि उसने अब लाभप्रदता हासिल कर ली है और उसका वार्षिक राजस्व रन-रेट 550 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष के प्रदर्शन से दोगुना है।

भरोसा कई निवेशकों ने दिखाया भरोसा इस फंडिंग राउंड में कंपनी के संस्थापक और CEO शांतनु देशपांडे, पाटनी फैमिली ऑफिस, GII, कई उच्च निवल मूल्य वाले निवेशक (HNI) और क्रिकेट के दिग्गज राहुल द्रविड़ ने भी निवेश किया। कंपनी ने बताया कि यह निवेश उसकी भविष्य की विकास योजनाओं को समर्थन देगा। इसके साथ ही यह फंडिंग संभावित IPO की दिशा में कंपनी का एक रणनीतिक कदम है, जिससे वह अपने अगले चरण के लिए तैयारी कर सकेगी।

योजना विकास और विस्तार के लिए होगी निवेश की योजना कंपनी इस फंड का उपयोग अपनी ऑम्नी-चैनल उपस्थिति को बढ़ाने और खुदरा बाजार में अपनी पहुंच मजबूत करने के लिए करेगी। इसके साथ ही वह ब्रांड निर्माण और उत्पाद गुणवत्ता सुधार पर निवेश करेगी। शांतनु देशपांडे ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य उपभोक्ताओं की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उच्च-गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि कंपनी जल्द ही पब्लिक लिस्टिंग की दिशा में भी कदम बढ़ाएगी।