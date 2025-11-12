यूट्यूब टीवी चैनल ब्लैकआउट के कारण डिज्नी को रोजाना हो रहा इतना नुकसान 

स्ट्रीमिंग दिग्गज कंपनियां यूट्यूब और डिज्नी के बीच बीते कुछ समय से विवाद चल रहा है। यह विवाद कंटेंट वितरण अनुबंध को लेकर है, जिसके चलते यूट्यूब TV पर ABC, ESPN जैसे डिज्नी के 20 से ज्यादा चैनल बंद हैं। यह ब्लैकआउट 30 अक्टूबर से जारी है। इससे लाखों दर्शक प्रभावित हुए हैं और यूजर्स में असंतोष बढ़ता जा रहा है।

कारण लाइसेंस शुल्क को लेकर बना विवाद का कारण डिज्नी और यूट्यूब TV के बीच विवाद लाइसेंस फीस और अनुबंध की शर्तों को लेकर है। डिज्नी का कहना है कि वह अपना कंटेंट के लिए उचित राजस्व चाहती है, जबकि यूट्यूब TV का तर्क है कि इससे ग्राहकों की लागत बढ़ जाएगी। समझौते की समयसीमा खत्म होने के बाद डिज़नी के चैनल प्लेटफॉर्म से हट गए। यूट्यूब TV ने इस ब्लैकआउट के बीच ग्राहकों को असुविधा कम करने के लिए 20 डॉलर का क्रेडिट देना शुरू किया है।

नुकसान डिज्नी को हो रहा करोड़ों डॉलर का नुकसान मॉर्गन स्टेनली की एक रिपोर्ट के अनुसार, डिज्नी को इस विवाद के चलते हर दिन करीब 43 लाख डॉलर (लगभग 38 करोड़ रुपये) का नुकसान हो रहा है। कंपनी को अब तक साप्ताहिक तौर पर करीब 3 करोड़ डॉलर (लगभग 270 करोड़ रुपये) के राजस्व की हानि झेलनी पड़ी है। यूट्यूब TV के लगभग 1 करोड़ ग्राहक इससे प्रभावित हैं, जिनमें से 24 प्रतिशत ने अपनी सदस्यता रद्द कर दी है या ऐसा करने की योजना बना रहे हैं।