बोइंग बना रही नया विमान, 737 मैक्स की लेगा जगह

विमान निर्माता दिग्गज कंपनी बोइंग ने 737 मैक्स विमान की जगह लेने वाले नए मॉडल पर काम शुरू कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, यह अगली पीढ़ी का सिंगल-आइल नैरोबॉडी विमान होगा। वर्तमान में इसका विकास शुरुआती चरण में है। इसमें आंतरिक डिजाइन पर काम किया जा रहा है और इंजन बनाने वाली कंपनियों के साथ बातचीत भी शुरू हो चुकी है। कंपनी इसे भविष्य की जरूरतों के अनुसार ढालना चाहती है।

निर्माण इंजन निर्माण और नई नियुक्ति रिपोर्ट बताती है कि बोइंग के CEO केली ऑर्टबर्ग ने इस साल की शुरुआत में ब्रिटेन में रोल्स-रॉयस अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विमान के लिए एक नए इंजन की संभावनाओं पर चर्चा की। इसके साथ ही कंपनी ने वाणिज्यिक विमान विभाग में नए वरिष्ठ उत्पाद प्रमुख की नियुक्ति की है। उनकी पिछली भूमिका भी नए प्रकार के विमान बनाने से जुड़ी रही है, जिससे इस परियोजना की गंभीरता साफ दिखती है।

कदम सुरक्षा चिंताओं के बीच कदम यह खबर ऐसे समय में सामने आई है, जब निवेशकों और यात्रियों के बीच 737 मैक्स की सुरक्षा को लेकर आशंका बढ़ रही है। पिछले साल अलास्का एयरलाइंस के एक विमान का पैनल उड़ान के दौरान ही अलग हो गया था। इस घटना ने बोइंग की प्रतिष्ठा पर गहरा असर डाला। 2019 में भी 2 बड़ी दुर्घटनाओं के बाद दुनियाभर में 737 मैक्स बेड़े को लंबे समय तक ग्राउंड कर दिया गया था।