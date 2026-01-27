ब्लिंकिट ने 50 रुपये का NCMC भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है

ब्लिंकिट ने 50 रुपये का NCMC भारत यात्रा कार्ड किया लॉन्च, जानिए कहां-कहां होगा उपलब्ध

क्या है खबर?

ब्लिंकिट ने मंगलवार (27 जनवरी) को 50 रुपये का नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है। यह एक राष्ट्रव्यापी ट्रांजिट भुगतान कार्ड है, जिसका उद्देश्य शहरी आवागमन को आसान बनाना है। इस कार्ड को पाइन लैब्स द्वारा विकसित किया गया है और रुपे द्वारा संचालित है। यह जीरो KYC एक्टिवेशन की सुविधा देता है, जिससे यह भारतीय यात्रियों के लिए वर्तमान में उपलब्ध सबसे सुलभ मोबिलिटी पेमेंट विकल्पों में से एक बन गया है।