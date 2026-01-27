ब्लिंकिट ने 50 रुपये का NCMC भारत यात्रा कार्ड किया लॉन्च, जानिए कहां-कहां होगा उपलब्ध
क्या है खबर?
ब्लिंकिट ने मंगलवार (27 जनवरी) को 50 रुपये का नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है। यह एक राष्ट्रव्यापी ट्रांजिट भुगतान कार्ड है, जिसका उद्देश्य शहरी आवागमन को आसान बनाना है। इस कार्ड को पाइन लैब्स द्वारा विकसित किया गया है और रुपे द्वारा संचालित है। यह जीरो KYC एक्टिवेशन की सुविधा देता है, जिससे यह भारतीय यात्रियों के लिए वर्तमान में उपलब्ध सबसे सुलभ मोबिलिटी पेमेंट विकल्पों में से एक बन गया है।
सुविधा
क्या-क्या सुविधा देता है यह कार्ड?
यह प्रीपेड कार्ड यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आधारित इंस्टेंट टॉप-अप की सुविधा देता है, जिससे यूजर सभी इंटरऑपरेबल NCMC-सक्षम शहरों में टैप-एंड-पे कॉन्टैक्टलेस लेनदेन के माध्यम से मेट्रो और बस यात्रा के लिए भुगतान कर सकते हैं। भारत यात्रा कार्ड में ताजमहल, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया सहित भारत के प्रतिष्ठित स्थलों की कलाकृतियां हैं। फिलहाल ब्लिंकिट इस कार्ड को केवल दिल्ली NCR, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद में उपलब्ध कराएगा।
NCMC
क्या होता है NCMC कार्ड?
NCMC भारत सरकार की ओर से 2019 में लॉन्च किया गया एक इंटरऑपरेबल, कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड है। इस कार्ड से मेट्रो, बसों, पार्किंग, टोल और रिटेल आउटलेट्स में निर्बाध, टैप-एंड-गो भुगतान की सुविधा मिलती है। यह प्रीपेड, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के रूप में काम करता है, जिसमें कम राशि के लेनदेन के लिए एक ऑफलाइन वॉलेट भी शामिल है। इसके अलावा यह अलग-अलग ट्रैवल कार्ड की आवश्यकता के बिना कई शहरों में उपयोग करने सुविधा देता है।