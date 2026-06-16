ब्लैकरॉक ने करीब 200 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला

ब्लैकरॉक ने HPS को खरीदा

इन छंटनियों का असर इंवेस्टमेंट मैनेजमेंट, तकनीकी और परिचालन टीमों पर पड़ा है। ब्लैकरॉक लगातार बदलते बाजार के हिसाब से खुद को ढालने में जुटी है।

कंपनी ने हाल ही में 12 अरब डॉलर (करीब 1,100 अरब रुपये) में HPS इंवेस्टमेंट पाटनर्स को खरीदकर एक बड़ा कदम उठाया है।

यह ब्लैकरॉक का अब तक का सबसे बड़ा प्राइवेट क्रेडिट सौदा है। इन तमाम बदलावों के बावजूद कंपनी का कहना है कि उसका ध्यान लंबी अवधि के विकास पर ही बना हुआ है।