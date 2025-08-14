बिटकॉइन ने छुआ 1.24 लाख डॉलर का नया रिकॉर्ड, क्या है तेजी की वजह?
क्या है खबर?
दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन गुरुवार को अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। गुरुवार को इसका दाम 0.9 प्रतिशत बढ़कर 1,24,002.49 डॉलर (करीब 1.08 करोड़ रुपये) हो गया, जो जुलाई के पिछले रिकॉर्ड से भी अधिक है। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो ईथर 4,780.04 डॉलर पर पहुंची, जो 2021 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। हाल के दिनों में क्रिप्टो बाजार में यह उछाल निवेशकों और विश्लेषकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।
वजह
तेजी के पीछे बड़े कारण क्या है?
विश्लेषकों के अनुसार, बिटकॉइन की इस तेजी के पीछे कई कारण हैं। फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना, बड़े संस्थागत निवेशकों का बढ़ता भरोसा और ट्रंप प्रशासन के कदम इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। अमेरिका में क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए नियमों को आसान बनाया गया है, जिससे निवेशकों का विश्वास और बढ़ा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को 'क्रिप्टो प्रेसिडेंट' कह चुके हैं और उनका परिवार इस क्षेत्र में सक्रिय रहा है।
अन्य वजह
नए नियम और क्रिप्टो को बढ़ावा
अमेरिका में हाल ही में जारी एक कार्यकारी आदेश के तहत 401(k) सेवानिवृत्ति योजनाओं में क्रिप्टो को शामिल करने की अनुमति दी गई है। इससे बिटकॉइन सहित अन्य क्रिप्टोकरेंसी को मजबूत समर्थन मिला है। 2025 में कई क्रिप्टो नियमों में ढील दी गई, जिसमें स्टेबलकॉइन को मंजूरी और अमेरिकी प्रतिभूति नियामक द्वारा नियमों में बदलाव शामिल हैं। इन सुधारों ने बाजार में भरोसा बढ़ाया और क्रिप्टो संपत्तियों की मांग को तेज किया।
हिस्सेदारी
बाजार में बढ़ती हिस्सेदारी
रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक क्रिप्टो बाजार का मूल्य 4.18 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 3.65 लाख अरब रुपये) से ऊपर पहुंच गया है, जो नवंबर, 2024 के 2.5 लाख करोड़ डॉलर से काफी अधिक है। ब्लैकरॉक और फिडेलिटी जैसे बड़े परिसंपत्ति प्रबंधकों को 401(k) योजनाओं में क्रिप्टो शामिल करने से लाभ होने की उम्मीद है। हालांकि, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी में स्टॉक और बॉन्ड की तुलना में अधिक उतार-चढ़ाव होता है, जिससे निवेशकों के लिए जोखिम बढ़ सकता है।