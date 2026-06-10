AI के सामने बिटकॉइन की चमक फीकी, पूंजीकरण करीब 1.1 लाख अरब रुपये घटा बिज़नेस Jun 10, 2026

पिछले साल अपने रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद बिटकॉइन अब 60,000 डॉलर (करीब 57 लाख रुपये) के आस-पास रह गया है, जिससे इसके बाजार पूंजीकरण में 1,200 अरब डॉलर (करीब 1.1 लाख अरब रुपये) का भारी घाटा हुआ है।

इसकी मुख्य वजह यह है कि निवेशक अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शेयरों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्हें टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़े मुनाफे की उम्मीद दिख रही है और AI का बढ़ता क्रेज भी उन्हें खूब लुभा रहा है।