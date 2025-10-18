धनतेरस पर सोने-चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट, जानिए कितने हुए दाम

धनतेरस पर सोने-चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट, जानिए कितने हुए दाम
क्या है खबर?
धनतेरस के मौके पर सोने-चांदी खरीदने वालों को बड़ी राहत मिली है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। यह कमी पिछले सप्ताहों में दोनों धातुओं के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद आई है। MCX पर 24 कैरेट सोने की कीमत 3 फीसदी गिरकर 1.25 लाख रुपये/10 ग्राम पर आ गई, जो पिछले दिनों 1.32 लाख रुपये/10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई थीं।
चांदी की कीमत
कितनी हई चांदी की कीमत?
चांदी की कीमतों में और भी तेज गिरावट देखी गई है, जो 8 फीसदी से ज्यादा गिरकर 1.70 लाख रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 1.53 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। यह गिरावट मुख्य रूप से कुछ बाहरी बाजार कारकों से प्रेरित मुनाफाखोरी की लहर के कारण है, जिसने अस्थायी रूप से भू-राजनीतिक और आर्थिक चिंताओं को कम किया है। बाजार विशेषज्ञों ने हाल के महीनों में असाधारण तेजी के बाद इस गिरावट को सकारात्मक बताया है।
वृद्धि
20 सालों में कितनी बढ़ी कीमतें?
पिछले एक साल में चांदी ने अपनी मजबूती साबित की है और कभी-कभी तो इसने सोने को भी रिटर्न के मामले में पीछे छोड़ दिया है। पिछले कुछ महीनों से चांदी की कीमतें 1 लाख रुपये/किलोग्राम से ऊपर बनी हैं। पिछले 20 सालों (2005-2025) में इसकी कीमत 668.84 प्रतिश बढ़ी है, जबकि सोने के दाम 7,638 से बढ़कर 1.25 लाख रुपये तक हो गई। इस साल में पीली धातु की कीमत में 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।