सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है (तस्वीर: फ्रीपिक)

धनतेरस पर सोने-चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट, जानिए कितने हुए दाम

क्या है खबर?

धनतेरस के मौके पर सोने-चांदी खरीदने वालों को बड़ी राहत मिली है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। यह कमी पिछले सप्ताहों में दोनों धातुओं के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद आई है। MCX पर 24 कैरेट सोने की कीमत 3 फीसदी गिरकर 1.25 लाख रुपये/10 ग्राम पर आ गई, जो पिछले दिनों 1.32 लाख रुपये/10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई थीं।