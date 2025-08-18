शेयर बाजार आज बड़ी बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 676 अंक ऊपर

शेयर बाजार में आज (18 अगस्त) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 676 अंक की बढ़त के साथ आज 81,273.75 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 245 अंक चढ़कर 24,876.95 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 222 अंक की बढ़त के साथ 16,148.30 अंक पर बंद हुआ।

गेनर्स लूजर्स ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स टॉप गेनर्स में आज मारुति सुजुकी, अशोक लेलैंड और PG एलेक्टरोप्लास्ट ने क्रमशः 8.92 फीसदी, 8.03 फीसदी और 8.03 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। अंबर इंटरप्राइजेज और ब्लू स्टार के शेयरों में भी क्रमशः 7.85 फीसदी और 6.97 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। ग्लेनमार्क, सुजलॉन एनर्जी, कल्याण ज्वेलर्स, BHEL और टोरेंट पावर क्रमशः 3.50 फीसदी, 3.31 फीसदी, 2.49 फीसदी, 2.09 फीसदी और 1.86 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

वजह क्या है तेजी की वजह? शेयर बाजार में तेजी कई वजहों से देखने को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अगले चरण के GST सुधारों की घोषणा से निवेशकों का मनोबल बढ़ा, वहीं रूस-यूक्रेन संघर्ष के समाधान को लेकर उम्मीदों ने वैश्विक दबाव कम किया। S&P ग्लोबल द्वारा भारत की सॉवरेन रेटिंग को BBB करने से विदेशी निवेश आकर्षित होने की संभावना बढ़ी। अमेरिका द्वारा भारत-चीन पर शुल्कों की समीक्षा के संकेत और कंपनियों की आय में सुधार की उम्मीदों ने तेजी को मजबूती दी।