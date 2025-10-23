भारतपे ने पेटीएम के पूर्व उपाध्यक्ष अजीत कुमार को कंपनी का CTO नियुक्त किया
क्या है खबर?
फिनटेक कंपनी भारतपे ने आज (23 अक्टूबर) अजीत कुमार को कंपनी का मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) नियुक्त किया है। अजीत पंकज गोयल का स्थान लेंगे, जिन्होंने मई, 2025 में पद छोड़ दिया था। भारतपे ने कहा कि अजीत अपनी नई भूमिका में कंपनी की प्रौद्योगिकी रणनीति और नवाचार का नेतृत्व करेंगे। इस कदम से भारतपे के तकनीकी स्टैक को नया और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी और कंपनी के स्केलेबल फिनटेक प्लेटफॉर्म बनाने के प्रयासों को बल मिलेगा।
अनुभव
अजीत कुमार का अनुभव और पिछला काम
अजीत फिनटेक क्षेत्र में 19 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं। उन्होंने हाल ही में पेटीएम में इंजीनियरिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। उनके अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ भारतपे के तकनीकी प्रोजेक्ट्स और नवाचार में मिलेगा। अजीत के नेतृत्व में कंपनी अपने तकनीकी प्लेटफॉर्म को और मजबूत, सुरक्षित और स्केलेबल बनाएगी। उनका योगदान कंपनी के भुगतान और UPI इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में अहम होगा।
योजना
CEO की प्रतिक्रिया और भविष्य की योजना
भारतपे के CEO नलिन नेगी ने कहा कि अजीत का लंबा अनुभव और तकनीकी समझ कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि भारतपे अपने तकनीकी स्टैक को बेहतर और मजबूत बनाएगा। कंपनी का उद्देश्य स्केलेबल और उन्नत फिनटेक प्लेटफॉर्म तैयार करना है। इसके तहत तकनीकी नवाचार, सुरक्षा और रणनीति में तेजी लाने की उम्मीद है। अजीत की नियुक्ति से भारतपे के विकास और डिजिटल रणनीति को नई दिशा मिलेगी।