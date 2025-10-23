भारतपे ने पेटीएम के पूर्व उपाध्यक्ष अजीत कुमार को कंपनी का CTO नियुक्त किया

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:13 pm Oct 23, 202507:13 pm

क्या है खबर?

फिनटेक कंपनी भारतपे ने आज (23 अक्टूबर) अजीत कुमार को कंपनी का मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) नियुक्त किया है। अजीत पंकज गोयल का स्थान लेंगे, जिन्होंने मई, 2025 में पद छोड़ दिया था। भारतपे ने कहा कि अजीत अपनी नई भूमिका में कंपनी की प्रौद्योगिकी रणनीति और नवाचार का नेतृत्व करेंगे। इस कदम से भारतपे के तकनीकी स्टैक को नया और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी और कंपनी के स्केलेबल फिनटेक प्लेटफॉर्म बनाने के प्रयासों को बल मिलेगा।