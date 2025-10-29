शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 368 अंक ऊपर 

शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 368 अंक ऊपर
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (29 अक्टूबर) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 368 अंक की बढ़त के साथ आज 84,997.13 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 117 अंक चढ़कर 26,053.90 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 103 अंक की बढ़त के साथ 17,034.45 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज अडाणी ग्रीन एनर्जी, वरुण बेवरेजेज और सेल ने क्रमशः 11.85 फीसदी, 9.29 फीसदी और 6.68 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। IOC और अडाणी एनर्जी के शेयरों में भी क्रमशः 5.55 फीसदी और 5.41 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। HDFC AMC, 360 वन वाम, केफीन टेक, बॉश और CAMS क्रमशः 4.40 फीसदी, 4.18 फीसदी, 4.10 फीसदी, 3.63 फीसदी और 3.25 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत बढ़ी
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.19 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.46 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और DAX बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।