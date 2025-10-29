शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 368 अंक ऊपर 

टॉप गेनर्स में आज अडाणी ग्रीन एनर्जी, वरुण बेवरेजेज और सेल ने क्रमशः 11.85 फीसदी, 9.29 फीसदी और 6.68 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। IOC और अडाणी एनर्जी के शेयरों में भी क्रमशः 5.55 फीसदी और 5.41 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। HDFC AMC, 360 वन वाम, केफीन टेक, बॉश और CAMS क्रमशः 4.40 फीसदी, 4.18 फीसदी, 4.10 फीसदी, 3.63 फीसदी और 3.25 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत बढ़ी

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.19 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.46 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और DAX बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।