भारत फोर्ज बनाएगी बड़े एयरशिप, फ्लाइंग व्हेल्स से मिलाया हाथ

ये एयरशिप भारतीय सेना के लिए काफी मददगार साबित होंगे। इनसे सामान पहुंचाने, आपदा राहत पहुंचाने और मुश्किल इलाकों में तेजी से मिशन पूरा करने में सहायता मिलेगी।

भारत फोर्ज के उपाध्यक्ष और संयुक्त प्रबंध निदेशक अमित कल्याणी ने इसे नई तकनीक और एडवांस इंजीनियरिंग क्षमता का बेहतरीन संगम बताया। यह पहल 'मेक इन इंडिया' के लक्ष्यों को भी पूरा करती है।

कंपनियों का कहना है कि इससे देश में हाई-टेक नौकरियां पैदा होंगी, निर्यात बढ़ेगा और भारत एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बन जाएगा।