भारत फोर्ज बनाएगी बड़े एयरशिप, फ्लाइंग व्हेल्स से मिलाया हाथ

भारत फोर्ज बनाएगी बड़े एयरशिप, फ्लाइंग व्हेल्स से मिलाया हाथ
भारत फोर्ज ने फ्रांस-कनाडाई कंपनी फ्लाइंग व्हेल्स के साथ हाथ मिलाया है। दोनों मिलकर भारत में बड़े एयरशिप डिजाइन करेंगी और बनाएंगी।
इस प्रोजेक्ट का ऐलान 2026 के फर्नबरो एयरशो में किया गया था। इसमें मुख्य रूप से LCA60T एयरशिप बनाया जाएगा। यह एयरशिप 60 टन तक का सामान ले जा सकता है।
हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन और वर्टिकल टेक-ऑफ जैसी सुविधाओं के कारण यह उन मुश्किल जगहों तक भी पहुंच पाएगा, जहां आम तौर पर जाना आसान नहीं होता।
सेना और राहत कार्यों में होगा मददगार
ये एयरशिप भारतीय सेना के लिए काफी मददगार साबित होंगे। इनसे सामान पहुंचाने, आपदा राहत पहुंचाने और मुश्किल इलाकों में तेजी से मिशन पूरा करने में सहायता मिलेगी।
भारत फोर्ज के उपाध्यक्ष और संयुक्त प्रबंध निदेशक अमित कल्याणी ने इसे नई तकनीक और एडवांस इंजीनियरिंग क्षमता का बेहतरीन संगम बताया। यह पहल 'मेक इन इंडिया' के लक्ष्यों को भी पूरा करती है।
कंपनियों का कहना है कि इससे देश में हाई-टेक नौकरियां पैदा होंगी, निर्यात बढ़ेगा और भारत एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बन जाएगा।