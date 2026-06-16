होमलेन तेजी से आगे बढ़ने के लिए ला रही IPO  

राजस्व में हुआ 22 फीसदी का इजाफा

पीक XV पार्टनर्स और एक्सल जैसे बड़े निवेशकों के समर्थन से होमलेन का राजस्व पिछले साल 22 फीसदी बढ़कर 756 करोड़ रुपये हो गया। इसके साथ ही कंपनी ने अपने नुकसान को भी कम किया है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) श्रीकांत अय्यर के मुताबिक, IPO के जरिए कंपनी नए उत्पाद तैयार करे या फिर दूसरी कंपनियों का अधिग्रहण करे। कंपनी ने इस वित्तीय वर्ष में मुनाफा कमाने का लक्ष्य रखा है और 1,000 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए AI का इस्तेमाल कर डिजाइन को तेज और किफायती बनाया जा रहा है। भारत का इंटीरियर डिजाइन बाजार तेजी से बढ़ रहा है और उम्मीद है कि 2030 तक यह 81.2 अरब डॉलर (करीब 7,700 अरब रुपये) का हो जाएगा।