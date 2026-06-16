होमलेन तेजी से आगे बढ़ने के लिए ला रही IPO  

होमलेन तेजी से आगे बढ़ने के लिए ला रही IPO
बेंगलुरु की होम इंटीरियर्स स्टार्टअप होमलेन अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए अगले 12 से 24 महीनों के अंदर आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने की तैयारी कर रही है।
कंपनी ज्यादा शहरों में अपनी पहचान बनाना चाहती है और किचन अप्लायंसेस, सॉफ्ट फर्निशिंग्स जैसे नए क्षेत्रों में भी अपना कारोबार फैलाना चाहती है।
2014 में शुरू हुई होमलेन किचन, बेडरूम और लिविंग स्पेसेस को डिजाइन करने के लिए जानी जाती है।
राजस्व में हुआ 22 फीसदी का इजाफा
पीक XV पार्टनर्स और एक्सल जैसे बड़े निवेशकों के समर्थन से होमलेन का राजस्व पिछले साल 22 फीसदी बढ़कर 756 करोड़ रुपये हो गया। इसके साथ ही कंपनी ने अपने नुकसान को भी कम किया है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) श्रीकांत अय्यर के मुताबिक, IPO के जरिए कंपनी नए उत्पाद तैयार करे या फिर दूसरी कंपनियों का अधिग्रहण करे। कंपनी ने इस वित्तीय वर्ष में मुनाफा कमाने का लक्ष्य रखा है और 1,000 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए AI का इस्तेमाल कर डिजाइन को तेज और किफायती बनाया जा रहा है। भारत का इंटीरियर डिजाइन बाजार तेजी से बढ़ रहा है और उम्मीद है कि 2030 तक यह 81.2 अरब डॉलर (करीब 7,700 अरब रुपये) का हो जाएगा।