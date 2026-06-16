एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने 99.8 फीसदी डेथ क्लेम चुकाकर बनाया कीर्तिमान 

अब तक किया करीब 12,000 करोड़ रुपये का भुगतान

अपनी शुरुआत से अब तक एक्सिस मैक्स लाइफ ने 2.43 लाख से ज्यादा पॉलिसियों पर 11,772 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। कंपनी की इस सफलता का राज है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और डिजिटल फॉरेंसिक टूल्स जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल है।

इन तकनीकों की मदद से क्लेम को जल्दी मंजूरी मिलती है और धोखाधड़ी का पता भी तेजी से लग जाता है। इन्हीं कदमों की बदौलत कंपनी हंस रिसर्च लाइफ इंश्योरेंस QES 2026 सर्वे में भारतीय लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में सबसे ऊपर अपनी जगह बना पाई है।