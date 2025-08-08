एस्ट्रोनॉमर के पूर्व CEO एंडी बायरन की मुसीबतें बढ़ीं, पत्नी ने निजी मैसेज किए सार्वजनिक

अमेरिका की डाटा एनालिटिक्स कंपनी एस्ट्रोनॉमर के पूर्व CEO एंडी बायरन की मुसीबत कम नहीं हो रही है। अब उनकी पत्नी मेगन केरिगन ने उनके निजी मैसेज सार्वजनिक कर दिए हैं, जिनमें ओनलीफैन्स मॉडल सोफी रेन के साथ बातचीत शामिल है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के दौरान एक किस-कैम पल वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से फैल गया और बायरन की निजी जिंदगी पर लोगों की नजरें टिक गईं।

स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट में क्या सामने आया? लीक हुए स्क्रीनशॉट के अनुसार, बायरन ने सोफी रेन से वीडियो कॉल करने के लिए फिनस्टा नाम के एक गुप्त मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल किया और कथित रूप से लगभग 35 लाख रुपये खर्च किए। रेन, बॉप हाउस नामक एक प्रभावशाली समूह की सदस्य हैं। यही नहीं, अन्य आरोपों में कहा गया कि बायरन ने कई अन्य कंटेंट क्रिएटर्स पर भी बड़ी राशि खर्च की। विवाद बढ़ने पर उन्होंने एस्ट्रोनॉमर से इस्तीफा दे दिया, लेकिन कोई सार्वजनिक सफाई नहीं दी।

आलोचना आलोचना और समर्थन दोनों सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली हैं। कुछ लोग पत्नी मेगन केरिगन के समर्थन में हैं तो कुछ बायरन की निजता पर चर्चा कर रहे हैं। सोफी रेन ने अपनी प्रतिक्रिया में किसी भी ग्राहक की पुष्टि या खंडन करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने केरिगन के लिए सहानुभूति जताई। उन्होंने कहा कि अगर पत्नी को जरूरत हो, तो वह उनसे बात करने के लिए तैयार हैं और इस व्यवहार का समर्थन नहीं करतीं।