भारत पर ट्रंप के टैरिफ का दिखने लगा असर, वॉलमार्ट और अमेजन ने रोके ऑर्डर
क्या है खबर?
अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ का असर अब बाजार पर दिखना शुरू हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार, वॉलमार्ट, अमेजन, टारगेट और गैप जैसी बड़ी अमेरिकी रिटेल कंपनियों ने भारत से कपड़ों के ऑर्डर रोक दिए हैं। निर्यातकों को ग्राहकों से ईमेल और पत्र मिले हैं, जिनमें शिपमेंट रोकने को कहा गया है। खरीदार इस अतिरिक्त लागत का बोझ उठाने को तैयार नहीं हैं और चाहते हैं कि निर्यातक ही इसे वहन करें।
आशंका
लागत बढ़ी, ऑर्डर घटने की आशंका
टैरिफ बढ़ने से उत्पादों की लागत 30-35 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है। इससे अमेरिका को होने वाले निर्यात में 40-50 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है, जिससे भारत को 4-5 अरब डॉलर (लगभग 350-440 अरब रुपये) तक का नुकसान हो सकता है। वेलस्पन लिविंग, गोकलदास एक्सपोर्ट्स, इंडो काउंट और ट्राइडेंट जैसी कंपनियों की 40-70 प्रतिशत बिक्री अमेरिका में होती है। ऐसे में इस टैरिफ से भारत के परिधान उद्योग को गंभीर झटका लग सकता है।
खतरा
प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने का खतरा
निर्यातकों को अब बांग्लादेश और वियतनाम से ऑर्डर छिनने का डर सता रहा है, जहां सिर्फ 20 प्रतिशत टैरिफ लागू है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा परिधान निर्यात गंतव्य है। मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष में भारत के कुल परिधान निर्यात का 28 प्रतिशत हिस्सा अमेरिका को गया, जिसकी कीमत लगभग 3,200 अरब रुपये रही। अब अगर ऑर्डर घटते हैं तो इससे न सिर्फ व्यापार प्रभावित होगा बल्कि इससे लाखों लोगों की नौकरियों पर भी असर पड़ सकता है।
प्रतिक्रिया
भारत की तीखी प्रतिक्रिया
भारत सरकार ने अमेरिकी टैरिफ को अनुचित और अतार्किक बताया है। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि अमेरिका भारत के रूस से तेल आयात को लेकर अनुचित कदम उठा रहा है। भारत का कहना है कि उसका ऊर्जा आयात 1.4 अरब नागरिकों की जरूरतों और बाजार की स्थितियों के अनुसार तय होता है। मंत्रालय ने अमेरिका के फैसले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।