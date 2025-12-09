ऐपल के चिप प्रमुख जॉनी स्रूजी ने कंपनी छोड़ने की अफवाहों को बताया गलत
क्या है खबर?
आईफोन निर्माता कंपनी ऐपल से कई वरिष्ठ कर्मचारियों के जाने का सिलसिला जारी है। बीते दिन (8 दिसंबर) कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इसी क्रम में अब ऐपल के चिप प्रमुख जॉनी स्रौजी भी कंपनी छोड़ सकते हैं। इन अटकलों के बीच अब खुद स्रौजी ने साफ कर दिया है कि उनका कंपनी छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कर्मचारियों से कहा है कि वे इन अफवाहों पर भरोसा न करें।
सफाई
मेमो जारी कर दी गई पूरी सफाई
बीती रात जारी एक मेमो में स्रौजी ने ब्लूमबर्ग की उस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उनके कंपनी छोड़ने की बात कही गई थी। उन्होंने लिखा कि उन्हें अपनी टीम से बहुत लगाव है और उन्हें ऐपल में काम करना पसंद है। स्रौजी ने यह भी कहा कि उनका निकट भविष्य में कंपनी छोड़ने का कोई प्लान नहीं है। उन्होंने कर्मचारियों से अपील की कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा करने के बजाय सीधे उनसे बात करें।
भूमिका
ऐपल की चिप टेक्नोलॉजी में निभाई बड़ी भूमिका
स्रौजी को ऐपल के सबसे अहम अधिकारियों में गिना जाता है। वह साल 2008 से कंपनी से जुड़े हुए हैं। उनकी अगुवाई में आईफोन के लिए A-सीरीज चिप और मैक के लिए M-सीरीज प्रोसेसर तैयार किए गए। उनके विभाग में डिस्प्ले, कैमरा, सेंसर, बैटरी और दूसरी कई जरूरी हार्डवेयर तकनीकों की जिम्मेदारी भी रहती है। ऐपल की मौजूदा और आने वाली टेक्नोलॉजी में उनकी भूमिका बेहद अहम मानी जाती है।
अन्य
कई बड़े अधिकारियों के जाने से बढ़ी चिंता
हाल के दिनों में ऐपल से कई बड़े अधिकारियों के जाने की खबरें सामने आई हैं। इनमें AI प्रमुख जॉन गियानंद्रिया, डिजाइन चीफ एलन डाई, जनरल काउंसिल केट एडम्स और पर्यावरण प्रमुख लिसा जैक्सन शामिल हैं। इसके अलावा, लंबे समय से COO रहे जेफ विलियम्स भी रिटायर हो चुके हैं। ऐसे में स्रौजी का कंपनी में बने रहने का बयान ऐपल के लिए राहत की खबर माना जा रहा है और इससे कंपनी में स्थिरता का संकेत मिलता है।