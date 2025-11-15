ऐपल में टिम कुक के उत्तराधिकारी चुनने की तैयारी शुरू, जानिए कौन होगा 

ऐपल में टिम कुक के उत्तराधिकारी की नियुक्ति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है

क्या है खबर?

ऐपल के बोर्ड ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) टिम कुक के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं तेज कर दी हैं। अगले साल की शुरुआत में कुक के CEO के पद से हटने की संभावना है। कंपनी के हार्डवेयर इंजीनियरिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जॉन टर्नस को उनके सबसे संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। लगभग 14 सालों से इस पद पर बने हुए कुक के इस्तीफे की अफवाहें इस साल उनकी उम्र 65 साल होने के बाद उड़ीं।