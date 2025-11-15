ऐपल में टिम कुक के उत्तराधिकारी चुनने की तैयारी शुरू, जानिए कौन होगा
क्या है खबर?
ऐपल के बोर्ड ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) टिम कुक के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं तेज कर दी हैं। अगले साल की शुरुआत में कुक के CEO के पद से हटने की संभावना है। कंपनी के हार्डवेयर इंजीनियरिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जॉन टर्नस को उनके सबसे संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। लगभग 14 सालों से इस पद पर बने हुए कुक के इस्तीफे की अफवाहें इस साल उनकी उम्र 65 साल होने के बाद उड़ीं।
उपलब्धि
कौन हैं जॉन टर्नस?
फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कुक के संभावित उत्तराधिकारी जॉन टर्नस सार्वजनिक रूप से सामने आने वाले अधिकारी नहीं हैं, लेकिन ऐपल के अंदर वे सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक हैं। टर्नस आईफोन, आईपैड, मैक, एयरपॉड और अन्य उत्पादों के लिए हार्डवेयर इंजीनियरिंग की देखरेख करते हैं, खासकर हर उस उत्पाद सीरीज की, जो कंपनी के राजस्व को निर्धारित करती है। वे 2001 में कंपनी में शामिल हुए और उत्पाद डिजाइन के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़े।
घोषणा
कब हो सकती है नए CEO की घोषणा?
जनवरी के अंत में आने वाली अपनी अगली आय रिपोर्ट के बाद ही ऐपल की ओर से नए CEO की घोषणा किए जाने की संभावना है। पिछले साल कुक ने कहा था कि वह तब तक कंपनी का नेतृत्व करते रहेंगे, जब तक उन्हें यह महसूस न हो जाए कि उनके जाने का समय आ गया है। कुक 65 साल के हो गए हैं, हालांकि उन्होंने अभी तक पद छोड़ने की योजना की घोषणा नहीं की है।