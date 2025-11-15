अनंत राज लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश में डाटा सेंटर खोलने की तैयारी की है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

अनंत राज लिमिटेड की आंध्र प्रदेश में डाटा सेंटर खोलने की योजना, जानिए कितना करेगी निवेश

क्या है खबर?

अनंत राज लिमिटेड की सहायक कंपनी अनंत राज क्लाउड आंध्र प्रदेश में नया डाटा सेंटर और एक IT पार्क के विकसित करने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर कंपनी ने सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार मंत्री नारा लोकेश की उपस्थिति में आंध्र प्रदेश आर्थिक विकास बोर्ड (APEDB) के साथ इस समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस डाटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज के निर्माण के लिए 2 चरणों में लगभग 4,500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।