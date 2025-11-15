अनंत राज लिमिटेड की आंध्र प्रदेश में डाटा सेंटर खोलने की योजना, जानिए कितना करेगी निवेश
क्या है खबर?
अनंत राज लिमिटेड की सहायक कंपनी अनंत राज क्लाउड आंध्र प्रदेश में नया डाटा सेंटर और एक IT पार्क के विकसित करने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर कंपनी ने सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार मंत्री नारा लोकेश की उपस्थिति में आंध्र प्रदेश आर्थिक विकास बोर्ड (APEDB) के साथ इस समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस डाटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज के निर्माण के लिए 2 चरणों में लगभग 4,500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
रोजगार
कितने लोगों को मिलेगा रोजगार?
कंपनी ने शनिवार को शेयर बाजारों को दी गई जानकारी में कहा कि इस परियोजना से लगभग 8,500 प्रत्यक्ष और 7,500 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। अनंत राज ने कहा कि यह नियोजित निवेश और विस्तार कंपनी की मौजूदा 307 मेगावाट डाटा सेंटर क्षमता के अतिरिक्त है, जो वर्तमान में विकासाधीन है। इस सहयोग का उद्देश्य प्रदेश में विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाना है।
क्षमता
यहां भी बढ़ाएगी डाटा क्षमता
अनंत राज लिमिटेड वर्तमान में मानेसर और पंचकूला स्थित अपने परिसरों में 28 मेगावाट IT लोड का संचालन करता है। उसकी 2.1 अरब डॉलर (करीब 184 अरब रुपये) की पूंजीगत व्यय योजना के तहत मानेसर, पंचकूला और राय में 2031-32 तक कुल क्षमता को 307 मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य है। जून 2024 में कंपनी ने भारत में प्रबंधित क्लाउड सेवाएं प्रदान करने के लिए फ्रांसीसी IT और दूरसंचार सेवा प्रदाता ऑरेंज बिजनेस के साथ साझेदारी की थी।