एंथ्रोपिक की रिलायंस के साथ साझेदारी की योजना, जल्द हो सकती है बातचीत

क्या है खबर?

एंथ्रोपिक भारत में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी की संभावनाएं तलाश रही है। इसके लिए जल्द ही वह बातचीत शुरू करने की तैयारी में है। रिपोर्ट के अनुसार, इस सप्ताह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी के CEO डारियो अमोदेई इस सप्ताह बेंगलुरु में एक कार्यालय स्थापित करने और रिलायंस के अधिकारियों से बातचीत के लिए भारत के दौरे पर होंगे। यह उसकी OpenAI को टक्कर देने की रणनीति है, जो धीरे-धीरे भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है।