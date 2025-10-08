एंथ्रोपिक की रिलायंस के साथ साझेदारी की योजना, जल्द हो सकती है बातचीत
क्या है खबर?
एंथ्रोपिक भारत में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी की संभावनाएं तलाश रही है। इसके लिए जल्द ही वह बातचीत शुरू करने की तैयारी में है। रिपोर्ट के अनुसार, इस सप्ताह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी के CEO डारियो अमोदेई इस सप्ताह बेंगलुरु में एक कार्यालय स्थापित करने और रिलायंस के अधिकारियों से बातचीत के लिए भारत के दौरे पर होंगे। यह उसकी OpenAI को टक्कर देने की रणनीति है, जो धीरे-धीरे भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है।
योजना
मुकेश अंबानी से मुलाकात कर सकते हैं अमोदेई
टेकक्रंच की रिपोर्ट के अनुसार, अमोदेई भारत दौरे के दौरान मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने के लिए मुंबई आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि एंथ्रोपिक देश में अपने क्लाउड AI चैटबॉट की पहुंच बढ़ाने के लिए रिलायंस के साथ कुछ समय से बातचीत कर रही है। इसके अलावा, कंपनी प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्र सरकार के शीर्ष सांसदों और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने के लिए नई दिल्ली भी जा सकते हैं।
कार्यालय
कार्यालय उद्घाटन की करेंगे घोषणा
इसके बाद, AI स्टार्टअप के कार्यालय के उद्घाटन की घोषणा करने के लिए अमोदेई के बेंगलुरु पहुंचने की उम्मीद है। उनके साथ एंथ्रोपिक के EMEA प्रमुख गिलाउम प्रिंसन और स्टार्टअप प्रमुख डैनियल डेलाने भी मौजूद रहेंगे। ऐपफिगर के आंकड़ों के अनुसार, iOS और एंड्रॉयड पर क्लाउड ऐप ने सितंबर में भारत में डाउनलोड में सालाना 48 फीसदी की वृद्धि दर्ज की है और इस साल 7.67 लाख इंस्टॉल का आंकड़ा पार कर लिया है।