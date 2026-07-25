एंथ्रोपिक ने IPO के लिए शुरू की निवेश निदेशक की तलाश

यह नया निवेश निदेशक AI क्षेत्र के लेटेस्ट रुझानों पर भी बारीक नजर रखेगा। वह जून में मेटा छोड़कर एंथ्रोपिक से जुड़े केनेथ डोरेल के साथ मिलकर काम करेगा।

दरअसल, कंपनी का मकसद अपने अरबों डॉलर के भारी-भरकम मूल्यांकन को सही साबित करना है। कंपनी के रन-रेट रेवेन्यू में पिछले एक साल में अच्छी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह क्लाउड कोड जैसे उसके लोकप्रिय टूल्स हैं।

OpenAI के मुख्य प्रतिद्वंद्वी के तौर पर एंथ्रोपिक को एक तरफ बड़े खर्चों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ, सुरक्षित AI बनाने के अपने मिशन और कंपनी के लिए ठोस मुनाफा कमाने के बीच संतुलन साधना है।