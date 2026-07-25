एंथ्रोपिक ने IPO के लिए शुरू की निवेश निदेशक की तलाश
क्लाउड AI मॉडल बनाने वाली एंथ्रोपिक अब एक बड़े आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) की तैयारी में जुट गई है। यह IPO शायद इसी सर्दियों में आ सकता है।
इस तैयारी के लिए कंपनी ने एक निवेशक संबंध निदेशक की भर्ती शुरू की है, जिसे 6 लाख डॉलर (करीब 5.5 करोड़ रुपये) तक का मोटा वेतन दिया जाएगा।
इस पद पर आने वाले व्यक्ति का मुख्य काम निवेशकों को एंथ्रोपिक के बारे में सही जानकारी देना और उनके साथ कंपनी के रिश्तों को मजबूत बनाए रखना होगा।
निवेश निदेशक AI रुझानों पर रखेंगे नजर
यह नया निवेश निदेशक AI क्षेत्र के लेटेस्ट रुझानों पर भी बारीक नजर रखेगा। वह जून में मेटा छोड़कर एंथ्रोपिक से जुड़े केनेथ डोरेल के साथ मिलकर काम करेगा।
दरअसल, कंपनी का मकसद अपने अरबों डॉलर के भारी-भरकम मूल्यांकन को सही साबित करना है। कंपनी के रन-रेट रेवेन्यू में पिछले एक साल में अच्छी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह क्लाउड कोड जैसे उसके लोकप्रिय टूल्स हैं।
OpenAI के मुख्य प्रतिद्वंद्वी के तौर पर एंथ्रोपिक को एक तरफ बड़े खर्चों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ, सुरक्षित AI बनाने के अपने मिशन और कंपनी के लिए ठोस मुनाफा कमाने के बीच संतुलन साधना है।