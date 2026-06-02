आंध्र प्रदेश ने किया रिकॉर्ड 4,987 करोड़ रुपये का GST कलेक्शन   

नेट GST कलेक्शन 16 फीसदी बढ़ा

राज्य का नेट GST कलेक्शन 16 फीसदी तक बढ़ गया है, जो राष्ट्रीय औसत 6 फीसदी से कहीं ज्यादा है। इस आंकड़े के साथ आंध्र प्रदेश दक्षिणी राज्यों में कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विश्लेषण, आधार इंटीग्रेशन और बेहतर डाटा शेयरिंग जैसे तकनीकी सुधारों की बदौलत लेन-देन पर नजर रखना और करदाताओं की संख्या बढ़ाना संभव हो पाया है।

पेट्रोलियम वैट कलेक्शन में भी करीब 32 फीसदी का उछाल आया है। इन सभी प्रयासों के चलते मई में कुल टैक्स कलेक्शन 4,950 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि GST से हुई कमाई 4,987 करोड़ रुपये रही। GST लागू होने के बाद साल 2017 से ही इसमें लगातार बढ़ोतरी दिख रही है।