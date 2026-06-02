आंध्र प्रदेश ने किया रिकॉर्ड 4,987 करोड़ रुपये का GST कलेक्शन
आंध्र प्रदेश ने मई महीने में 4,987 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड वस्तु एवं सेवा कर (GST) कलेक्शन दर्ज किया है, जो राज्य के लिए अब तक का सबसे ज्यादा है। पिछले साल की तुलना में सभी टैक्स से हुई कुल कमाई में 19 फीसदी का इजाफा हुआ है, वहीं GST से हुई कमाई पिछले साल मई के मुकाबले 737 करोड़ रुपये ज्यादा रही है।
राज्य के मुख्य कर अधिकारी ए बाबू ने बताया कि GST 2.0 में दरों को तर्कसंगत बनाने के उपायों के बावजूद यह बढ़ोतरी हुई है। इसका श्रेय टेक्नोलॉजी पर आधारित बेहतर कंप्लायंस सिस्टम, GST और पेट्रोलियम वैट से मिली ज्यादा कमाई को जाता है।
नेट GST कलेक्शन 16 फीसदी बढ़ा
राज्य का नेट GST कलेक्शन 16 फीसदी तक बढ़ गया है, जो राष्ट्रीय औसत 6 फीसदी से कहीं ज्यादा है। इस आंकड़े के साथ आंध्र प्रदेश दक्षिणी राज्यों में कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विश्लेषण, आधार इंटीग्रेशन और बेहतर डाटा शेयरिंग जैसे तकनीकी सुधारों की बदौलत लेन-देन पर नजर रखना और करदाताओं की संख्या बढ़ाना संभव हो पाया है।
पेट्रोलियम वैट कलेक्शन में भी करीब 32 फीसदी का उछाल आया है। इन सभी प्रयासों के चलते मई में कुल टैक्स कलेक्शन 4,950 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि GST से हुई कमाई 4,987 करोड़ रुपये रही। GST लागू होने के बाद साल 2017 से ही इसमें लगातार बढ़ोतरी दिख रही है।