डॉलर के मुकाबले रुपया फिसलकर 95.06 पर पहुंचा, जानिए क्या है वजह
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भारतीय रुपया मंगलवार (2 जून) को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले फिसलकर 95.06 पर आ गया। इसकी मुख्य वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव माना जा रहा है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही शांति वार्ता की बात कही हो, लेकिन ईरानी खबरों के मुताबिक बातचीत रुक गई है। इसी कारण दुनियाभर में अनिश्चितता का माहौल है और हालात अभी भी काफी उलझे हुए हैं।
सभी की नजर RBI की बैठक पर
हाल ही में आए उछाल के बाद कच्चे तेल की कीमतें 95 डॉलर (करीब 8,800 रुपये) प्रति बैरल के आस-पास स्थिर हो गई हैं। अब सबकी निगाहें 3 से 5 जून तक चलने वाली भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की अहम पॉलिसी मीटिंग पर टिकी हैं।
ज्यादातर जानकारों का मानना है कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन कुछ विश्लेषकों का कहना है कि RBI अपने रुख में कुछ सावधानी भरा बदलाव कर सकती है।