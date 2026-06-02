डॉलर के मुकाबले रुपया फिसलकर 95.06 पर पहुंचा, जानिए क्या है वजह 

सभी की नजर RBI की बैठक पर

हाल ही में आए उछाल के बाद कच्चे तेल की कीमतें 95 डॉलर (करीब 8,800 रुपये) प्रति बैरल के आस-पास स्थिर हो गई हैं। अब सबकी निगाहें 3 से 5 जून तक चलने वाली भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की अहम पॉलिसी मीटिंग पर टिकी हैं।

ज्यादातर जानकारों का मानना है कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन कुछ विश्लेषकों का कहना है कि RBI अपने रुख में कुछ सावधानी भरा बदलाव कर सकती है।