अमेरिका-ईरान तनाव के कारण ऊंचे बने हुए हैं कच्चे तेल के दाम 

भारत को महंगाई दर 4.8 फीसदी पहुंचने का जोखिम

एक तरफ जहां तेल की बढ़ती कीमतें एयरलाइंस जैसे ईंधन पर निर्भर सेक्टर्स पर दबाव डाल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के शेयर बाजार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं।

भारत की बात करें तो विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर, कच्चा तेल महंगा ही रहा तो रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं और देश के आर्थिक विकास की गति धीमी हो सकती है।

एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर, ऊंची कीमतें ऐसे ही जारी रहीं तो महंगाई 4.8 फीसदी तक पहुंच सकती है और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) विकास दर 6.3 फीसदी तक गिर सकती है। साथ ही अगर, ये तनाव लंबे समय तक ऐसे ही बने रहते हैं तो भारतीय रुपये पर भी बुरा असर पड़ सकता है।