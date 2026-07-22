क्यों अमेरिका ने ब्राजील पर लगाया 25 फीसदी टैक्स?

ब्राजील ने कहा है कि वह बदले की कोई कार्रवाई नहीं करेगा, बल्कि बातचीत से इस मुद्दे को सुलझाना चाहता है। उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन ने साफ किया कि उनका मकसद बदले की कार्रवाई के बजाय बातचीत के रास्ते समाधान ढूंढना है, खासकर तब जब ब्राजील में जल्द ही राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं।

दरअसल, यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े अभियान का हिस्सा है। ट्रंप कनाडा के सामानों पर भी नए टैक्स लगा रहे हैं और दूसरे देशों को श्रम संबंधी मुद्दों को लेकर धमकी दे रहे हैं, जिससे वैश्विक व्यापार में इस वक्त काफी अनिश्चितता बनी हुई है।