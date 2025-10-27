स्टारलिंक ने कार्यालय के लिए मुंबई में पट्‌टे पर जगह ली है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

स्टारलिंक ने कार्यालय के लिए पट्‌टे पर ली जगह, जानिए कहां खुलेगा

क्या है खबर?

एलन मस्क की उपग्रह संचार कंपनी स्टारलिंक ने मुंबई में अपना पहला ऑफिस स्पेस लीज पर लिया है। यह नया ऑफिस स्पेस चांदीवली के बूमरैंग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में स्थित है। यह कदम स्टारलिंक की भारत में विस्तार योजनाओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह देशभर में अपनी जमीनी उपस्थिति को मजबूत करना चाहता है। नए पट्टे पर दिए गए कार्यालय का क्षेत्रफल 1,294 वर्ग फीट है और स्टारलिंक की कानूनी टीम इसका उपयोग करेगी।