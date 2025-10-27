स्टारलिंक ने कार्यालय के लिए पट्टे पर ली जगह, जानिए कहां खुलेगा
क्या है खबर?
एलन मस्क की उपग्रह संचार कंपनी स्टारलिंक ने मुंबई में अपना पहला ऑफिस स्पेस लीज पर लिया है। यह नया ऑफिस स्पेस चांदीवली के बूमरैंग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में स्थित है। यह कदम स्टारलिंक की भारत में विस्तार योजनाओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह देशभर में अपनी जमीनी उपस्थिति को मजबूत करना चाहता है। नए पट्टे पर दिए गए कार्यालय का क्षेत्रफल 1,294 वर्ग फीट है और स्टारलिंक की कानूनी टीम इसका उपयोग करेगी।
लीज
क्या है इस लीज की शर्तें?
रियल एस्टेट एनालिटिक्स फर्म प्रॉपस्टैक के अनुसार, कंपनी ने मकान मालिक निकुंज शेठ के साथ 3.52 लाख रुपये के मासिक किराए और 31.7 लाख रुपये की जमा राशि के साथ 5 साल की अवधि के लिए अनुबंध किया है। इस किराए में सालाना 5 प्रतिशत की वृद्धि हाेगी। स्टारलिंक ने चांदिवली में बूमरैंग के ग्राउंड फ्लोर को पट्टे पर ले लिया है, जिसकी लीज अवधि 14 अक्टूबर, 2025 से शुरू होगी।
भूमिका
परिचालन में मुंबई की होगी अहम भूमिका
स्टारलिंक भारत में अपनी वाणिज्यिक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करने की तैयारी कर रहा है और स्थानीय अधिकारियों द्वारा अनिवार्य सुरक्षा परीक्षण शुरू कर रहा है। रॉयटर्स के अनुसार, मुंबई में स्पेस-X ने पहले ही 3 ग्राउंड स्टेशन पूरे कर लिए हैं, जो स्टारलिंक का भारत केंद्र होगा, जहां जल्द ही ऑन-साइट निरीक्षण शुरू होने की उम्मीद है। इस वर्ष की शुरुआत में भारतीय नियामकों ने स्टारलिंक को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड परिचालन शुरू करने की मंजूरी दे दी है।