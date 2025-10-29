अमेजन भारत में कॉर्पोरेट नौकरियों की छंटनी करेगी (तस्वीर: एक्स/@striver_79)

अमेजन की वैश्विक छंटनी का भारत में भी दिखेगा असर, जानिए कितनों की जाएगी नौकरी

क्या है खबर?

ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन भारत में लगभग 1,000 कॉर्पोरेट नौकरियों की कटौती करने की तैयारी कर रही है। यह उसकी वैश्विक स्तर पर 14,000 छंटनी करने की योजना का हिस्सा है। कंपनी की छंटनी से यहां वित्त, विपणन, मानव संसाधन और तकनीकी जैसे विभागों में कार्यरत उसकी वैश्विक टीमों को रिपोर्ट करने वाले कर्मचारी प्रभावित होंगे। यह कदम बड़े पुनर्गठन प्रयास का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य परिचालन को सुव्यवस्थित करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में अपने निवेश को तेज करना है।