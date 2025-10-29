अमेजन की वैश्विक छंटनी का भारत में भी दिखेगा असर, जानिए कितनों की जाएगी नौकरी
क्या है खबर?
ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन भारत में लगभग 1,000 कॉर्पोरेट नौकरियों की कटौती करने की तैयारी कर रही है। यह उसकी वैश्विक स्तर पर 14,000 छंटनी करने की योजना का हिस्सा है। कंपनी की छंटनी से यहां वित्त, विपणन, मानव संसाधन और तकनीकी जैसे विभागों में कार्यरत उसकी वैश्विक टीमों को रिपोर्ट करने वाले कर्मचारी प्रभावित होंगे। यह कदम बड़े पुनर्गठन प्रयास का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य परिचालन को सुव्यवस्थित करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में अपने निवेश को तेज करना है।
इजाफा
छंटनी की संख्या में हो सकता है इजाफा
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पुनर्गठन की प्रक्रिया के दौरान भारत में छंटनी की कुल संख्या बढ़ सकती है। इससे पहले 28 अक्टूबर को अमेजन में जन अनुभव और प्रौद्योगिकी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष बेथ गैलेटी ने 14,000 कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की थी। यह छंटनी कंपनी के 3.5 लाख कॉर्पोरेट और तकनीकी कर्मचारियों में से लगभग 4 फीसदी को प्रभावित करेगी और कंपनी में अब तक की सबसे बड़ी कटौती में से एक है।
उद्देश्य
क्या है छंटनी के पीछे उद्देश्य?
यह कदम मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एंडी जेसी की लागत में कटौती की चल रही पहल का परिणाम है। पिछले साल, जेसी ने स्तरों को कम करने, स्वामित्व बढ़ाने और नौकरशाही को कम करने में मदद करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। उनके इस दृष्टिकोण को अब आक्रामक रूप से लागू किया जा रहा है, क्योंकि अमेजन अपने आंतरिक ढांचे को इंटरनेट के बाद की सबसे परिवर्तनकारी तकनीक AI के अनुकूल बनाने के लिए बदलाव कर रहा है।