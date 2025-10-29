OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट के बीच हुआ पुनर्गठन सौदा, जानिए दोनों कंपनियों को क्या कुछ मिला

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने अपने कारोबार में बड़ा बदलाव किया है। अब इसका मुख्य काम 'OpenAI ग्रुप (PBC)' नाम की एक निजी कंपनी करेगी, जो 'OpenAI फाउंडेशन' नाम के गैर-लाभकारी संगठन के नियंत्रण में होगी। इस फैसले से OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट की साझेदारी के नियम और फायदे साफ हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इस बदलाव को लेकर दोनों कंपनियों के बीच लगभग 1 साल चर्चा चली है।

#1 माइक्रोसॉफ्ट को मिले बड़े फायदे नए समझौते के मुताबिक, माइक्रोसॉफ्ट को OpenAI की नई कंपनी में 27 प्रतिशत हिस्सेदारी मिली है, जिसकी कीमत 135 अरब डॉलर (लगभग 12,000 अरब रुपये) है। माइक्रोसॉफ्ट को 2032 तक OpenAI की तकनीक और AI मॉडल इस्तेमाल करने का अधिकार रहेगा। OpenAI ने वादा किया है कि वह एज्योर क्लाउड सेवाओं पर 250 अरब डॉलर (लगभग 22,000 अरब रुपये) खर्च करेगी। जब तक AGI नहीं बन जाती, माइक्रोसॉफ्ट को OpenAI की कमाई में से 20 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा।

#2 OpenAI को मिला अधिक लचीलापन इस बदलाव के बाद अब OpenAI एक आम निजी कंपनी की तरह काम कर सकेगी। OpenAI फाउंडेशन के पास कंपनी की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी, जिसे वह समाजसेवा और रिसर्च के कामों में लगाएगी। अब OpenAI को दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर नए प्रोडक्ट बनाने और गैर-API प्रोडक्ट्स के लिए किसी भी क्लाउड सेवा को चुनने की आजादी मिलेगी। इस कदम से कंपनी का काम और व्यापार दोनों बढ़ सकेंगे।