अमेजन ने अपनी क्विक कॉमर्स सेवा मुंबई में भी की शुरू

अमेजन इंडिया के उपाध्यक्ष और कंट्री मैनेजर समित कुमार ने बताया कि कंपनी अपने मजबूत संचालन ढांचे के साथ त्योहारों के मौसम में ग्राहकों को तेज और सुविधाजनक खरीदारी का अनुभव दे रही है। जरूरी सामान मिनटों में, किराने और 40,000 से ज्यादा उत्पाद कुछ घंटों में, जबकि लाखों सामान उसी दिन या अगले दिन पहुंचाने की योजना है। कंपनी ने कहा कि यह पहल त्योहारों के दौरान ग्राहकों को तेज डिलीवरी का लाभ देने में मदद करेगी।

पहल

प्रतिस्पर्धी बाजार में नई पहल

अमेजन का यह कदम ऐसे समय आया है जब क्विक कॉमर्स का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। ब्लिंकिट, स्विगी इंस्टामार्ट, जेप्टो, टाटा बिगबास्केट, फ्लिपकार्ट मिनट्स और रिलायंस जियोमार्ट जैसे खिलाड़ी पहले से ही सक्रिय हैं। अमेजन नाउ वर्तमान में किराना, सब्जियां, सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल, घरेलू देखभाल, स्नैक्स, पेय और मांस सहित कई उत्पादों की पेशकश कर रहा है। कंपनी ने बताया कि यह व्यापक योजना कई आंतरिक पायलट प्रोजेक्ट्स के बाद शुरू की गई है।