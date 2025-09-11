OpenAI और ओरेकल में बीच हुआ 26,000 अरब रुपये का बड़ा समझौता

OpenAI और ओरेकल में बीच हुआ 26,000 अरब रुपये का बड़ा समझौता
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने ओरेकल कंपनी के साथ एक अहम समझौता किया है। दोनों कंपनियां अगले 5 वर्षों में 300 अरब डॉलर (लगभग 26,000 अरब रुपये) की क्लाउड कंप्यूटिंग शक्ति खरीदेंगी। जुलाई में उन्होंने 4.5 गीगावाट बिजली क्षमता वाले डाटा सेंटर बनाने की साझेदारी भी की थी। यह सौदा राष्ट्रपति ट्रंप और सॉफ्टबैंक की स्टारगेट परियोजना का हिस्सा है। OpenAI का अनुबंध 2027 में शुरू होगा और तकनीकी क्षेत्र में इसे बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है।
लाभ
OpenAI और क्लाउड लाभ
इस समझौते से OpenAI को अपनी AI क्षमताओं को और मजबूत करने का लाभ मिलेगा। कंपनी इस साल 12.7 अरब डॉलर के राजस्व की उम्मीद कर रही है। OpenAI ब्रॉडकॉम के साथ मिलकर अपनी खुद की AI चिप डिजाइन करने पर 10 अरब डॉलर का निवेश करने पर विचार कर रही है। इससे उनकी कंप्यूटिंग शक्ति बढ़ेगी और वैश्विक AI बाजार में उनकी पकड़ और मजबूत होगी। यह कंपनी के लिए रणनीतिक और वित्तीय रूप से बड़ा फायदा साबित होगा।
राजस्व
ओरेकल के क्लाउड राजस्व में वृद्धि
ओरेकल की CEO सफ्रा कैट्ज ने बताया कि पहली तिमाही में 3 कंपनियों ने सौदों पर दस्तखत किए। इस साल ओरेकल के क्लाउड कारोबार से 77 प्रतिशत ज्यादा कमाई होने की उम्मीद है। कंपनी ने सिर्फ पहली तिमाही में ही आने वाले अनुबंधों से करीब से अधिक की रकम हासिल की। इस बड़ी कामयाबी से कंपनी के शेयर की कीमतें ऊपर गईं और चेयरमैन लैरी एलिसन दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर पहुंच गए।