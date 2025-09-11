OpenAI और ओरेकल में बीच हुआ 26,000 अरब रुपये का बड़ा समझौता

OpenAI और ओरेकल में बीच26,000 अरब रुपये का समझौता

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:50 pm Sep 11, 202501:50 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने ओरेकल कंपनी के साथ एक अहम समझौता किया है। दोनों कंपनियां अगले 5 वर्षों में 300 अरब डॉलर (लगभग 26,000 अरब रुपये) की क्लाउड कंप्यूटिंग शक्ति खरीदेंगी। जुलाई में उन्होंने 4.5 गीगावाट बिजली क्षमता वाले डाटा सेंटर बनाने की साझेदारी भी की थी। यह सौदा राष्ट्रपति ट्रंप और सॉफ्टबैंक की स्टारगेट परियोजना का हिस्सा है। OpenAI का अनुबंध 2027 में शुरू होगा और तकनीकी क्षेत्र में इसे बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है।