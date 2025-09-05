LOADING...
अमेजन कुइपर ने इन-फ्लाइट इंटरनेट सेवा के लिए इस एयरलाइन के साथ किया समझौता
अमेजन कुइपर ने इन-फ्लाइट इंटरनेट सेवा के लिए किया समझौता (तस्वीर: अमेजन)

लेखन बिश्वजीत कुमार
Sep 05, 2025
03:16 pm
क्या है खबर?

अमेजन के प्रोजेक्ट कुइपर ने जेटब्लू एयरलाइन के साथ इन-फ्लाइट इंटरनेट सेवा देने के लिए समझौता किया है। यह पहली बार है जब अमेजन ने किसी एयरलाइन कंपनी से हाथ मिलाया है। इस योजना के तहत जेटब्लू के लगभग एक-चौथाई विमानों में प्रोजेक्ट कुइपर की सेवाएं लगाई जाएंगी। कंपनी ने कहा कि यात्रियों को नई और तेज वाई-फाई सेवा 2027 से मिलना शुरू होगी, जिससे ग्राहकों का अनुभव बेहतर होगा।

प्रतिस्पर्धा

एयरलाइंस के बीच प्रतिस्पर्धा

अमेरिकी एयरलाइंस बेहतर इन-फ्लाइट सेवाओं के जरिए यात्रियों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं। जेटब्लू के अध्यक्ष मार्टी सेंट जॉर्ज ने कहा कि उनके कई प्रतिस्पर्धी भी इस दौड़ में हैं, लेकिन अमेजन की उन्नत तकनीक उन्हें निश्चित तौर पर आगे रखेगी। नई सेवा तेज इंटरनेट और कम देरी के साथ अधिक विश्वसनीय होगी। इससे जेटब्लू को बाजार में बढ़त मिल सकती है और ग्राहक संतुष्टि भी पहले से कहीं अधिक बढ़ेगी।

योजना

प्रोजेक्ट कुइपर की योजना

प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन का सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क है, जो एलन मस्क के स्टारलिंक से मुकाबला करेगा। इसकी योजना 3,200 से अधिक सैटेलाइट लॉन्च करने की है, ताकि वैश्विक स्तर पर तेज ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराया जा सके। अब तक 102 सैटेलाइट भेजे जा चुके हैं। कंपनी को जुलाई, 2026 तक 1,600 सैटेलाइट कक्षा में स्थापित करने होंगे। अमेजन का कहना है कि जेटब्लू इसका पहला एयरलाइन ग्राहक बनने से उन्हें बेहद खुशी है।