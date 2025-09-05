अमेजन कुइपर ने इन-फ्लाइट इंटरनेट सेवा के लिए इस एयरलाइन के साथ किया समझौता

प्रतिस्पर्धा

एयरलाइंस के बीच प्रतिस्पर्धा

अमेरिकी एयरलाइंस बेहतर इन-फ्लाइट सेवाओं के जरिए यात्रियों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं। जेटब्लू के अध्यक्ष मार्टी सेंट जॉर्ज ने कहा कि उनके कई प्रतिस्पर्धी भी इस दौड़ में हैं, लेकिन अमेजन की उन्नत तकनीक उन्हें निश्चित तौर पर आगे रखेगी। नई सेवा तेज इंटरनेट और कम देरी के साथ अधिक विश्वसनीय होगी। इससे जेटब्लू को बाजार में बढ़त मिल सकती है और ग्राहक संतुष्टि भी पहले से कहीं अधिक बढ़ेगी।