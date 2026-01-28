LOADING...
अमेजन ने 16,000 कर्मचारियों की छंटनी करने का किया ऐलान
लेखन बिश्वजीत कुमार
Jan 28, 2026
05:25 pm
क्या है खबर?

ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनी अमेजन ने आज (28 जनवरी) 16,000 कर्मचारियों की छंटनी करने की घोषणा कर दी है। कंपनी ने कहा कि महामारी के दौरान ज्यादा भर्ती के बाद अब वह संगठन का पुनर्गठन कर रही है। अमेजन का कहना है कि खर्च घटाने, कामकाज सरल बनाने और नई तकनीक अपनाने के लिए यह कदम जरूरी है। इस फैसले से दुनियाभर के कॉर्पोरेट कर्मचारियों पर असर पड़ेगा, जबकि वेयरहाउस स्टाफ पर सीमित प्रभाव रहेगा।

प्रक्रिया

तीन महीनों में पूरी होगी छंटनी प्रक्रिया

कंपनी के अनुसार यह छंटनी अगले तीन महीनों में चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। इससे पहले अक्टूबर के अंत में अमेजन ने 14,000 व्हाइट-कॉलर नौकरियों में कटौती की थी। प्रबंधन का कहना है कि अचानक फैसलों के बजाय तय योजना के तहत बदलाव किए जा रहे हैं। अमेजन ने यह भी साफ किया है कि हर कुछ महीनों में बड़ी छंटनी करना उसका स्थायी तरीका नहीं है। इससे कर्मचारियों में स्पष्टता बनी रहेगी।

विभाग

इन विभागों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर

इस दौर की छंटनी का असर अमेजन वेब सर्विसेज (AWS), रिटेल, अमेजन प्राइम वीडियो और ह्यूमन रिसोर्स विभागों पर पड़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी लगभग 30,000 कॉर्पोरेट पदों में कटौती के लक्ष्य पर काम कर रही है। अमेजन के ज्यादातर कर्मचारी फुलफिलमेंट सेंटर और वेयरहाउस में काम करते हैं, इसलिए वहां बड़े स्तर पर कटौती की संभावना कम बताई जा रही है। इससे संचालन सामान्य रूप से जारी रहने की बात कही गई है।

रणनीति

AI, रोबोटिक्स और आगे की रणनीति

अमेजन का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते इस्तेमाल से कई काम ऑटोमेट हो रहे हैं। कंपनी वेयरहाउस में रोबोटिक्स पर निवेश बढ़ा रही है ताकि डिलीवरी तेज हो और लागत घटे। CEO एंडी जेस्सी ने प्रबंधन स्तर कम करने और नौकरशाही घटाने पर जोर दिया है। कंपनी अगले हफ्ते अपने तिमाही नतीजे जारी करेगी, जिन पर निवेशकों की नजर रहेगी। इन आंकड़ों से आगे की रणनीति के संकेत मिल सकते हैं।

