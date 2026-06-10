अमेरिकी ब्याज दर बढ़ने की आशंका से एल्युमिनियम में बड़ी गिरावट

दूसरी धातुओं में भी आई गिरावट

अमेरिका में नौकरियों के आंकड़े बहुत अच्छे सामने आए हैं। इससे सितंबर तक ब्याज दरों में बढोतरी की आशंका और भी बढ़ गई है। इस वजह से एल्युमिनियम ही नहीं, बल्कि सोना, चांदी और तांबे जैसी अन्य धातुओं की कीमतें भी नीचे आ रही हैं।

हालांकि, चीन ने अगले 5 सालों में अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में 200 अरब युआन (करीब 2,850 अरब रुपये) का भारी-भरकम निवेश करने का फैसला किया है। फिलहाल थोड़ी उथल-पुथल के बावजूद इससे लंबी अवधि में धातुओं की मांग बनी रहने की उम्मीद है।