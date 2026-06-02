अल्फाबेट ने AI के लिए जुटाया करीब 7,400 अरब रुपये का फंड 

खर्च का अनुमान बढ़ाया

AI तकनीक की भारी मांग को देखते हुए अल्फाबेट ने अपना सालाना खर्च बढ़ाने का फैसला किया है। कंपनी ने ऐलान किया है कि वह इसमें 5 अरब डॉलर (करीब 450 अरब रुपये) और बढ़ाएगी, जिससे कुल खर्च 190 अरब डॉलर (करीब 17,500 अरब रुपये) तक पहुंच सकता है।

इस रकम का ज्यादातर हिस्सा कंपनी अपनी कंप्यूटिंग पावर को बढ़ाने और अपने खुद के AI चिप्स बनाने में लगाएगी। इन चिप्स को एनवीडिया जैसी कंपनियों के मुकाबले एक मजबूत विकल्प के तौर पर विकसित किया जा रहा है।

कंपनी की मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) एनाट अश्केनाजी ने बताया कि बेहतर AI के लिए जारी इस दौड़ में कंपनी का खर्च 2026 के बाद भी लगातार बढ़ेगा।