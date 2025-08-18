LOADING...
होम / खबरें / बिज़नेस की खबरें / एयरटेल परप्लेक्सिटी AI के बाद अब ऐपल म्यूजिक सब्सक्रिप्शन ग्राहकों को दे रही मुफ्त
एयरटेल परप्लेक्सिटी AI के बाद अब ऐपल म्यूजिक सब्सक्रिप्शन ग्राहकों को दे रही मुफ्त
एयरटेल ऐपल म्यूजिक सब्सक्रिप्शन ग्राहकों को दे रही मुफ्त

एयरटेल परप्लेक्सिटी AI के बाद अब ऐपल म्यूजिक सब्सक्रिप्शन ग्राहकों को दे रही मुफ्त

लेखन बिश्वजीत कुमार
Aug 18, 2025
01:57 pm
क्या है खबर?

भारती एयरटेल कथित तौर पर अपने प्रीपेड यूजर्स को 6 महीने के लिए मुफ्त ऐपल म्यूजिक सब्सक्रिप्शन दे रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, यह ऑफर एयरटेल थैंक्स ऐप में कुछ ग्राहकों को दिखाई देने लगा है। हालांकि, कंपनी इसे लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। यूजर्स ऐप में लॉग इन करके यह देख सकते हैं कि वे लाभ के पात्र हैं या नहीं। मुफ्त अवधि खत्म होने पर सब्सक्रिप्शन 119 रुपये मासिक शुल्क पर जारी रहेगा।

पहुंच

चुनिंदा ग्राहकों तक पहुंच

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह ऑफर केवल चुनिंदा प्रीपेड यूजर्स को दिया जा रहा है और जरूरी नहीं कि यह केवल हाई-वैल्यू प्लान तक सीमित हो। कुछ गैर-असीमित 5G रिचार्ज पर भी यह लाभ देखा गया है। इससे साफ होता है कि कंपनी अधिक से अधिक प्रीपेड ग्राहकों को आकर्षित करने की रणनीति अपना रही है। पहले, ऐपल म्यूजिक और ऐपल TV+ की सुविधा एयरटेल ने केवल पोस्टपेड और ब्रॉडबैंड ग्राहकों तक सीमित रखी थी।

फोकस

बंडल्ड सेवाओं पर फोकस

एयरटेल हाल के महीनों में लगातार अपने रिचार्ज प्लानों में प्रीमियम डिजिटल सेवाएं शामिल कर रही है। कंपनी ने पहले भी नेटफ्लिक्स, डिज्नी+ हॉटस्टार, जी5 और सोनीलिव जैसे 25 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म को बंडल्ड पैक्स में जोड़ा था। इसके अलावा, एयरटेल ने जुलाई, 2025 में सभी ग्राहकों को परप्लेक्सिटी AI प्रो का मुफ्त एक्सेस देने की घोषणा कर बाजार में हलचल मचा दी थी। कंपनी अब मनोरंजन के साथ-साथ प्रोडक्टिविटी सेवाओं पर भी जोर दे रही है।