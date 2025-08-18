एयरटेल ऐपल म्यूजिक सब्सक्रिप्शन ग्राहकों को दे रही मुफ्त

एयरटेल परप्लेक्सिटी AI के बाद अब ऐपल म्यूजिक सब्सक्रिप्शन ग्राहकों को दे रही मुफ्त

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:57 pm Aug 18, 202501:57 pm

क्या है खबर?

भारती एयरटेल कथित तौर पर अपने प्रीपेड यूजर्स को 6 महीने के लिए मुफ्त ऐपल म्यूजिक सब्सक्रिप्शन दे रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, यह ऑफर एयरटेल थैंक्स ऐप में कुछ ग्राहकों को दिखाई देने लगा है। हालांकि, कंपनी इसे लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। यूजर्स ऐप में लॉग इन करके यह देख सकते हैं कि वे लाभ के पात्र हैं या नहीं। मुफ्त अवधि खत्म होने पर सब्सक्रिप्शन 119 रुपये मासिक शुल्क पर जारी रहेगा।