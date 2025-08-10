पिछले सप्ताह विदेशी निवेशकों ने शेयरों की बिक्री की है (तस्वीर: एक्स/@airnewsalerts)

क्यों अगस्त में विदेशी निवेशकों ने बिकवाली पर दिया जोर? जानिए कितने शेयर बेचे

क्या है खबर?

विदेशी निवेशकों ने इस महीने अब तक भारतीय शेयर बाजार से लगभग 18,000 करोड़ रुपये निकाले लिए हैं। बिकवाली में यह तेजी अमेरिका-भारत व्यापार तनाव बढ़ने, पहली तिमाही के निराशाजनक कॉर्पोरेट आय और डॉलर के मुकाबले कमजोर भारतीय रुपये के कारण आई है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार, इसके साथ ही इस साल में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने शेयर बाजार से कुल निकासी 1.13 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।