एको भी सार्वजनिक होने की कर रही तैयारी, जानिए कितना धन जुटाने की योजना 

वरुण दुआ और रुचि दीपक की ओर से स्थापित एको ने अब तक 45 करोड़ डॉलर (करीब 4,050 करोड़ रुपये) से अधिक की धनराशि जुटाई है। इसके निवेशकों में अमेजन , एक्सेल, एलिवेशन कैपिटल, म्यूनिख री वेंचर्स, कैटामारन वेंचर्स, RPS वेंचर्स, इंटैक्ट वेंचर्स आदि शामिल हैं। बेंगलुरु स्थित इस यूनिकॉर्न कंपनी ने अपने 9 साल के इतिहास में 7.8 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान की है और एक अरब से अधिक बीमा पॉलिसियां ​​जारी की हैं।

घाटा

कंपनी ने कम किया घाटा

मोबिलिटी और गैजेट बीमा जैसे एम्बेडेड बीमा उत्पादों में एको की पहले से ही अच्छी-खासी बाजार हिस्सेदारी है। इसने रेडबस, जोमैटो, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज और अर्बन कंपनी सहित 50 से अधिक कंपनियों के साथ साझेदारी की है। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी ने अपना समेकित शुद्ध घाटा एक वर्ष पूर्व के 667 करोड़ रुपये से घटाकर 424 करोड़ रुपये कर दिया। इसका परिचालन राजस्व भी वित्त वर्ष 2023-24 के 2,106 करोड़ से बढ़कर 2,836 करोड़ रुपये हो गया।