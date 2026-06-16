AI ने नौकरी बाजार में फ्रेशर्स के लिए राह की मुश्किल 

कंपनियां ढूंढ रही हैं AI कौशल वाले लोग

कंपनियां ऐसे लोगों की तलाश में हैं, जो ऑटोमेशन डिजाइन और डाटा लिटरेसी जैसे AI कौशल के साथ तुरंत काम शुरू कर सकें।

शेपहर्ट्ज टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सिद्धार्थ चंदुरकर का कहना है, "आजकल जो कंपनियां सबसे ऊपर आ रही हैं, वे ऐसे लोग चाहती हैं, जो AI के साथ मिलकर काम करें, न कि उसके खिलाफ जाएं।"

बैंकिंग और इंश्योरेंस जैसे क्षेत्रों में शुरुआती स्तर की नौकरियां घट रही हैं क्योंकि नियोक्ता ऐसे स्वतंत्र विचारक

ढूंढ रहे हैं, जो स्मार्ट टेक के साथ काम कर सकें। नए ग्रेजुएट्स के लिए इसका मतलब है कि अब इस प्रतियोगिता में बने रहने के लिए उन्हें अपने कौशल में सुधार करना होगा।