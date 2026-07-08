सांबानोवा ने जुटाया करीब 90 अरब रुपये का फंड, मूल्यांकन 1,000 अरब रुपये के करीब पहुंचा बिज़नेस Jul 08, 2026

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप निर्माता सांबानोवा को हाल ही में एक अरब डॉलर (करीब 90 अरब रुपये) की नई फंडिंग मिली है, जिससे कंपनी का मूल्यांकन बढ़कर 11 अरब डॉलर (करीब 1,000 अरब रुपये) तक पहुंच गया।

इस फंडिंग राउंड की अगुवाई जनरल अटलांटिक ने की है। यह रकम उसके 35 करोड़ डॉलर (करीब 3,200 करोड़ रुपये) के सीरीज-E राउंड के ठीक 5 महीने बाद मिली है।

साथ ही, कंपनी ने अपना शक्तिशाली SN50 चिप भी लॉन्च किया था, जिसे अगली जनरेशन के AI मॉडल्स के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) रॉड्रिगो लियांग का कहना है कि उन्हें अभी और फंडिंग मिलने की उम्मीद है।